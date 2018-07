Ebermannstadt: "Ihr habt glänzende Aussichten"

Abschlussfeier der neunten Klassen in Ebermannstadt: Lennard Schmid ist Landkreisbester — Mit Fotos die Schullaufbahn Revue passieren lassen - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - 21 Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen erhielten im Rahmen einer Feierstunde in der Aula der Schule ihre Abschlusszeugnisse ausgehändigt. 17 von ihnen beendeten ihre Schullaufbahn mit dem Qualifizierten Abschluss. Diese Quote liegt deutlich über dem Landesdurchschnitt.

Sie gehen stolz in die Ferien: Rektorin Anette Bilker, Anja Leykam, Brandon Haas, Samuel Polster, Karin Dorscht-Zimmerer, Lennard Schmid und Monika Marsching (v.li.). Foto: Foto: Stefan Braun



In einem Punkt waren sich alle Festredner einig: "Ihr habt glänzende Aussichten, denn die Wirtschaft wartet auf Euch. Die Chancen für junge Leute am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn waren noch nie so gut wie heute."

Den Anfang machte die neue Schulleiterin Anette Beilker, die ihre kurze Ansprache mit den Worten begann: "Ich schicke heute 21 Luftballons los, das seid Ihr. Die Ballons loslassen, heißt die Schule loslassen. Jetzt kommt etwas Neues."

Beilker berichtete weiter, sie habe sich angeschaut, was die Absolventen nun so alles machen werden. Ein Teil wird die schulische Laufbahn fortsetzen. Ein nicht unerheblicher Teil geht ins Handwerk, wo der Fachkräftemangel besonders groß ist. Andere wiederum beginnen ihre berufliche Karriere im Handel, im Dienstleistungs- oder im sozialen Bereich. "Ihr seid wichtig, Ihr seid die Zukunft, auf Euch schaut die Gesellschaft. Es wird wie bei den Ballons sein, die Wege trennen sich", fuhr die Rektorin fort.

Für den Schulverband ergriff dessen 2. Vorsitzender, der Bürgermeister von Wiesenttal, Helmut Taut, das Mikrophon. Taut ist Berufsschullehrer in Forchheim und ist sich sicher, "dass ich einige von Euch dort wieder treffen werde." Auch er betonte, dass die Zeit für junge Leute so günstig wie nie sei, "denn die Berufswelt wartet auf Euch". Zu den weiteren Ehrengästen zählten unter anderem der Bürgermeister von Unterleinleiter, Gerhard Riediger und der frühere Schulleiter Eberhard Krieger. Eine Schülerin und drei Schüler wurden für besondere Leistungen ausgezeichnet. Lennard Schmid ist mit einem Notendurchschnitt von 1,5 Landkreisbester. Weitere sehr gute Abschlüsse erzielten Anja Leikam (1,7), Brandon Haas (2,0) und Samuel Polster (2,0). Im Beisein ihrer Klassenlehrerin Karin Dorscht-Zimmerer wurde allen Vieren Präsente von Monika Marsching, der stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden der Firma Kennametal überreicht.

Schulchor singt

Viel Arbeit und Zeit investierten die jungen Leute in eine Foto-Präsentation der letzten zwei Jahre ihrer Schullaufbahn. Originelle Bilder aus dem Schulleben mit Praktika und der Abschlussfahrt nach Berlin wurden musikalisch passend mit dem Titel "Au Revoir" von Mark Forster begleitet. Für die musikalischen Highlights sorgten aber ein Schulchor der 7. und 9. Klassen, der unter anderem den Evergreen "Über sieben Brücken musst Du gehen" vortrug.

Für die Lehrer und Lehrerinnen sowie für die Reinigungskraft und die Sekretärin hatten die Absolventen Überraschungen parat. Jeder erhielt ein speziell zugeschnittenes Geschenk, garniert mit den passenden Worten, überreicht. Nach einem kurzen Grußwort von Martin Ebenfeld, der für den Elternbeirat sprach, überreichte Dorscht-Zimmerer abschließend die Zeugnisse, wobei das passende Foto der jeweiligen Schülerin beziehungsweise des Schülers groß auf der Leinwand erschien.

