Ebermannstadt im Kerwa-Fieber

Dampfbahn Fränkische Schweiz ließ Besucher hinter die Kulissen blicken - vor 19 Minuten

EBERMANNSTADT - Kirchweih, Jahrmarkt, verkaufsoffener Sonntag und ein Blick hinter die Kulissen der Dampfbahn Fränkische Schweiz lockten die Besucher am Wochenende in die Stadt.

Ebermannstadt feierte am Wochenende nicht nur seine Kirchweih. © Marquard Och



Ebermannstadt feierte am Wochenende nicht nur seine Kirchweih. Foto: Marquard Och



Vom „Ebser Kerwa Glubb“ (EKG) hieß Bastian Dittrich zu Musik und Tanz mit der Band „Die Gerchli“ willkommen. Ein Kompliment machte Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE) dem Kerwa Glubb für die Ausrichtung des Brauchtums zur Eröffnung am Donnerstag: „Das Programm ist so vollgepackt, dass wir fünf Tage feiern könnten, ohne heim zu gehen“.

Eine 24-Meter-Fichte haben die Waldarbeiter der Stadt abgesägt. Die Blaskapelle Niedermirsberg voran, zogen 30 Kerwasburschen zum Marktplatz. Unter der Regie von Christopher Herbst und Bastian Dittrich ging der Kraftakt des Aufrichtens zügig voran. Die EKG-Frauen hielten für die Zaungäste selbstgebackene Küchla und Kaffee bereit. Nach 80 Minuten stand der Baum.

„Jetzt kommen die lustigen Tage“, spielten die Niedermirsberger – das Wetter war da kaum noch lustig – Regen tropfte in die Krüge. Bekannte Musiker waren am Sonntag in der Formation „Bombenstimmung“ zu hören. Sonniges Herbstwetter hat die Besucher zum Jahrmarkt in der Hauptstraße gelockt, auch die Geschäfte hatten regen Zulauf. V

Von Tisch zu Tisch wanderte der Zauberkünstler „Joe“. Die Elferratsgarde schminkte Kinder und EKG-Männer. 300 Fahrgäste genossen die Ausflüge mit Dampfross oder Diesellok der Dampfbahn Fränkische Schweiz nach Behringersmühle.

Marquard Och