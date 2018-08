Ebermannstadt: Kaugummi-Diebe unterwegs

EBERMANNSTADT - Diebe mit einem Heißhunger auf Kaugummis waren in Ebermannstadt unterwegs.

Symbolfoto Foto: Colourbox



Die Polizei hat zwei 19 und 22 Jahre alte Männer festgenommen, die den Inhalt von Kaugummiautomaten mit sich schleppten.

Tatsächlich waren kurz zuvor zwei Automaten in der Stadt durch einen Brand so stark beschädigt worden, dass man an den Inhalt herankam. Der Schaden an den Automaten macht dabei 500 Euro aus, die Kaugummis haben einen Wert von lediglich 50 Euro. Die Männer erhalten eine Anzeige. Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich an die Polizei in Ebermannstadt wenden, Telefon (09194) 73880.

