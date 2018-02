Ebermannstadt: Kochbuch mit "Küll" wird gesucht

Alte Rezepte sollen Fernsehsendung zur Fastenzeit schmackhaft machen - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - Die Tourismuszentrale Fränkische Schweiz sucht ein Kochbuch, in dem "Küll-Rezepte" enthalten sind. Älteren Semestern dürfte der Begriff noch geläufig sein, es handelt sich um ein Spinatgericht, das vor allem im Frühjahr auf den Tisch kam.

Das Besondere: Der Spinat hat bis zu 20 verschiedene Kräuter enthalten, darunter Rowinzela (Rapünzchen), Schlüsselblumenblätter, Brennnesseln, Kernkraut und Löwenzahn.

Das Kochbuch soll für einen Bericht des Bayerischen Fernsehens an Palmsonntag verwendet werden, in dem ein Fastenessen (Eierplotz mit Küll) die Hauptrolle spielt.Das Kochbuch wird danach natürlich wieder an seinen Besitzer übergeben.

Wer ein Buch mit Küll-Rezepten hat, kann sich bei der Tourismuszentrale unter der Telefonnummer (09191) 86-1054 melden.