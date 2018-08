Ebermannstadt: Lichterserenade verzauberte

Magisches Leuchten an der Wiesent - Raketen und Böller im Sommerhimmel - vor 12 Minuten

EBERMANNSTADT - Bei der 46. Lichterserenade wollten die Aktiven um Feuerwehrkommandant Tobias Theiler einmal mehr zeigen, dass sie mehr können, als löschen und Leben retten; eine "Wasserwand" mit 1000 Liter pro Minute, durchstrahlt von allen Farben des Regenbogens sollte wieder errichtet werden, aber ein bei der Generalprobe aufgetretener technischer Defekt machte die "Wasserspiele" unmöglich.

Rund tausende „Feuerschiffla“ aus Papier mit brennenden Kerzen an Bord schipperten gemächlich auf der Wiesent. Rund 1200 Besucher waren begeistert. © Foto: Marquard Och

Rund tausende „Feuerschiffla“ aus Papier mit brennenden Kerzen an Bord schipperten gemächlich auf der Wiesent. Rund 1200 Besucher waren begeistert.

Der Wehrvorsitzenden Tanja Lang blieb bei der gemeinsam mit Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE) eröffneten Lichterserenade nur das Bedauern, dass die Wasserfontänen einem Wasserschaden zum Opfer fielen. Den ganzen Tag über werkelten 50 Aktive und Helfer am Aufbau der Sitzgarnituren, an Grillstand und Bar. Ann-Kathrin Hetz und Kevin Lang organisierten den Betrieb der Weinlaube.

Die Strahlrohre der Wehr kamen dann aber doch noch zum Einsatz; die große Trockenheit machte es nötig, die Wiese, von der die Feuerwerkskörper in den Nachthimmel stiegen, zu wässern. "Keine Sorge", sagte Kommandant Theiler, "wenn von andernorts ein Einsatzruf käme, stünden zwei Mannschaften zur Hilfe bereit".

Die "Pyrotechniker" von Georg Weinmann, Chef der Firma "Event Effects" aus Küps machten indessen die Gerätschaften und das Computerprogramm für die Lasershow "scharf". "Die technische Herausforderung ist es immer wieder, dass Feuerwerk, Spezialeffekte, Flammenprojektor, Nebel- und Windmaschinen sowie die Musik synchron ablaufen", erklärte Weinmann, der das Geschäft seit 2004 betreibt. Das funktionierte auch in der Ebser Flutmulde zum wiederholten Mal reibungslos.

Freude bereiteten die 20 Wasserwachtler von Claudia Nützel Groß und Klein mit dem Einsetzen der 1000 papierenen "Feuerschiffla", die von den Klassen 4a und 4c der Grundschule in den Bastelstunden Gestalt annahmen. Von Elias, Lena, Yannick und anderen Kindern erhielt die Ebermannstädter Wasserwachtjugend dazu wieder Sonderanfertigungen.

Ein romantisches Bild bot sich den 1200 Besuchern mit dem ruhigen Zug der Schiffchen auf der Wiesent. Nach der Brücke löschten Wehraktive die letzten Kerzen, aus Sicherheitsgründen, aus.

Bombastische Klänge begleiteten die Laserschau, die natürlich zu finanzieren ist; in "Endlosschleife" stellte der Werbeblock eines örtlichen Geldinstituts, von Firmen, Geschäftsleuten und der Brauerei die Zuseher auf eine harte Geduldsprobe. Das war vorbei, als die Raketen und Böller in den Himmel krachten und sich die farbenprächtigen Sterne niedersenkten.

Bilderstrecke zum Thema

Nachdem sich am späten Nachmittag mit Steak und Würstchen gestärkt wurde, trieben am Samstag gegen Abend die von Grundschülern gebastelten, kerzengetragenen Schiffchen in der Wiesent. Die Lichterserenade fand ihren Höhepunkt mit einer bunten Lasershow und einem Feuerwerk über dem Nachthimmel. Veranstaltet wurde das Event von der Feuerwehr Ebermannstadt.