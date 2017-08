Ebermannstadt: Musiktalente gewürdigt

"Jugend musiziert": Hohes Niveau der Musikschule bestätigt - 01.08.2017 16:37 Uhr

EBERMANNSTADT - Bürgermeisterin Christiane Meyer, ihres Zeichens Vorsitzende des Schulverbandes Ebermannstadt, begrüßte in der Aula der Grund- und Mittelschule stolz zehn junge Talente der Musikschule Ebermannstadt. Sie hatten sich trotz aller schulischen Herausforderungen mit viel Motivation dem Wettbewerb "Jugend musiziert" gestellt oder ihr Können bei einer zusätzlichen Leistungsprüfung unter Beweis gestellt.

Beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ haben zehn junge Talente der Musikschule Ebermannstadt hervorragende Leistungen gezeigt, jetzt wurden sie in der Aula der Grund- und Mittelschule nochmals dafür ausgezeichnet. © Foto: Musikschule



"Ihr seid heute hier, weil Ihr eine großartige Leistung vollbracht habt. Und die kann man nur schwer umrechnen in die Zahl von Notenblättern, die umgewendet wurden, in Übungsstunden, in Vorspielminuten", sagte Meyer in ihrer Rede. Die Bürgermeisterin wisse um das Pensum, das heute in den Schulen von den Schülern verlangt werde. "Leider hat man manchmal den Eindruck, es geht viel zu sehr um ständiges Benoten, um andauerndes Bewerten", so Meyer. "Deshalb finde ich Euren Einsatz umso bewundernswerter. Zudem habt Ihr die Musikschule Ebermannstadt ganz hervorragend vertreten."

Gemeinsam mit dem Schulleiter Wojciech Grabietz ging es dann für die Bürgermeisterin in der Aula der Grund- und Mittelschule Ebermannstadt an die Ehrung der erfolgreichen beiden Preisträgerinnen von "Jugend musiziert". Im 54. Regionalwettbewerb, der in Bamberg ausgetragen wurde, erreichte die neun Jahre alte Franziska Lößel einen hervorragenden ersten Preis mit der höchsten Punktzahl (24) in der Wertung "Klavier solo". Zum Besten gab sie Prüfungsspiele von Berkowitsch – Variationen über das Thema von Paganini und Schumann: Von fremden Ländern und Menschen. In dieser Altersgruppe ist noch keine Weiterleitung für die Teilnahme am Landeswettbewerb vorgesehen.

Viel Engagement

Die achtjährige Annkathrin Müller erspielte sich ebenfalls bei der Wertung "Klavier solo" einen großartigen zweiten Preis. Franziska wird vom Musiklehrer Alexander Ezhelev und Annkathrin von der Musiklehrerin Elena Illmann unterrichtet, die bereits seit Jahren sehr erfolgreich talentierte und leistungsbereite Jugendliche mit viel zusätzlichem Engagement auf diese Wettbewerbe vorbereiten.

Anlässlich dieser Feierstunde erhielten zudem folgende Schüler ihre Urkunde sowie die bronzene Stimmgabeln für die erfolgreiche Teilnahme an der Freiwilligen Leistungsprüfung D1: Alexander Distler an der E-Gitarre, Anika Felis an der Violine, Verena Fröhlich an der Querflöte, Calvin Maliglowka an der Gitarre, Sophia Neuner an der Violine, Alina Ott an der Klarinette und Laetitia Rossol an der Querflöte.

Valerie Campbell, sie selbst mehrfache Preisträgerin bei "Jugend musiziert" ist, und Vanessa Spindler hatten sich außerdem den überaus anspruchsvollen Herausforderungen der höchsten Prüfungsstufe D 3 gestellt – und zugleich ein zentrales Prüfungsvorspiel im Regierungsbezirk Oberfranken sowie die schriftliche, landesweit einheitliche Theorieprüfung souverän bestanden. Mit der Prüfungsurkunde erhielten sie daher auch die goldene Anstecknadel – und ein zusätzliches kleines Präsent von der Ebermannstädter Bürgermeisterin Christiane Meyer, die sich damit bei den beiden Schülerinnen für ihre großartigen Leistungen bedankte.

Begeistertes Publikum

Von den pianistischen Talenten durfte sich das Publikum des Ehrungsabends schließlich bei den Musikstücken "Das Zigeunerkind" von Karl Robert Pracht (mit Solistin Sophia Neuner an der Violine) sowie "Toccata" von Francis Jean Marcel Poulenc – (mit Solistin Valerie Campbell am Klavier) und "Preludium Des-Dur" von Reinhold Moritzewitsch Glière (gespielt von der neuen Preisträgerin Franziska Lößel am Klavier) verzaubern lassen. Dabei waren die Gäste insbesondere darüber erstaunt, wie ausgereift und präzise diese noch so jungen Damen die oftmals hochkomplexe Sprache der klassischen Musik beherrschten.