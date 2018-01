Ebermannstadt: Opferstock-Diebe gefasst

Zeugenhinweise führten Beamte auf die Spur der mutmaßlichen Täter - vor 21 Minuten

EBERMANNSTADT - Am Montag sind in der katholischen Kirche Unterleinleiter und in der Stadtpfarrkirche in Ebermannstadt Opferstöcke aufgebrochen worden. Zwischenzeitlich wurde noch bekannt, dass auch ein Opferstock in der Ebser Marienkapelle sowie in Kirchen in Forchheim und in Gunzendorf angegangen wurde. Die Tatverädchtigen sind jetzt gefasst.

Denn wie die Polizei mitteilt, hat sich bei dem Vorfall in Unterleinleiter ein Zeuge das rumänische Kennzeichen eines verdächtigen Fahrzeuges - ein grüner Audi - gemerkt. Bei der Durchsuchung des Autos in Forchheim konnten die Beamten Aufbruchswerkzeug und einige Hundert Euro Münzgeld sicherstellen.

Ein Zeuge erkannte in den vier Insassen, einer Frau und drei Männern, die Personen wieder, die sich zur Tatzeit in Unterleinleiter in der Kirche aufgehalten hatten. Die Tatverdächtigen, allesamt rumänische Staatsangehörige im Alter zwischen 15 und 45 Jahren, wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.