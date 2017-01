Ebermannstadt: P-Seminar-Projekt ist preisverdächtig

Ebermannstädter Gymnasiasten zählen zu den 24 Besten Bayerns - vor 53 Minuten

EBERMANNSTADT - Die Schüler des P-Seminars „Kulturen lernen sich kennen —Hörbuchgeschichten“ gehören zu den 24 Vorrundensiegern des „P-Seminar-Preises 2015/17“, den Bildungsministerium, Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft und Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft sowie die Eberhard von Kuenheim Stiftung vergeben.

Auch Musik ist Teil des Hörbuchs, das die Ebermannstädter Gymnasiasten erstellt haben. Damit sind sie nun unter die besten 24 P-Seminare in ganz Bayern gekommen. © Gabriele Rauch



Auch Musik ist Teil des Hörbuchs, das die Ebermannstädter Gymnasiasten erstellt haben. Damit sind sie nun unter die besten 24 P-Seminare in ganz Bayern gekommen. Foto: Gabriele Rauch



Die bayerischen Schüler des Abiturjahrgangs 2017 haben in den vergangenen Monaten in ihren Projekt-Seminaren Ideen entwickelt, Konzepte erstellt und an deren Umsetzung gefeilt. Diese können sie beim „P-Seminar-Preis“ einreichen — und auf eine Prämierung hoffen.

Nun stehen die 24 Vorrundensieger fest. Dazu gehören auch die Schüler des Gymnasiums Fränkische Schweiz. Die Teilnehmer des P-Seminars „Kulturen lernen sich kennen“ erstellen zusammen mit Flüchtlingen aus Ebermannstadt und Umgebung ein Hörbuch. Es geht vor allem darum, die Erlebnisse der Flüchtlinge zu hören und so Einblicke in deren Kultur zu erhalten. Das P-Seminar kombiniert die zwei Fächer Sozialkunde und Musik. Daher sollen in das Hörbuch auch eine Mischung aus gesprochenen Texten und selbst komponierten Musikstücken aufgenommen werden.

In den kommenden Wochen werden die acht Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Bayern zusammen mit Vertretern der Kooperationspartnern die 24 Vorrundensieger aus allen acht Regierungsbezirken auszeichnen. Jedes prämierte Team erhält ein Preisgeld in Höhe von 200 Euro. Aus Oberfranken gehören neben den Ebermannstädter Schülern auch die des Schiller-Gymnasiums in Hof und des Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg zu den Siegern.

Aus der Gruppe der 25 Besten werden außerdem die vier Sieger auf Landesebene ermittelt und am 30. März in München mit dem „P-Seminar-Preis 2015/17“ geehrt.

Die Projekt-Seminare zur Studien- und Berufsorientierung finden in der Oberstufe des Gymnasiums statt. Im Rahmen dieser Seminare arbeiten die Schüler praxisorientiert mit den unterschiedlichsten Partnern aus der Arbeitswelt zusammen und erhalten Einblicke in die Bedingungen und Anforderungen des Arbeitslebens.