Ebermannstadt: Regen vermiest Händlern den Tag

Herbstmarkt und verkaufsoffener Sonntag zieht wenige Besucher an - Geöffnet bis 17.30 Uhr - vor 42 Minuten

EBERMANNSTADT - Ohne Regenschirm geht auf dem Ebermannstädter Marktplatz nicht viel. Das regnerische Wetter vermiest Händlern und Besuchern den Tag.

Bei Regen finden nicht viele Besucher den Weg zum Marktplatz in Ebermannstadt. Foto: Stefan Braun



Es ist nicht der Tag der Händler beim Herbstmarkt in Ebermannstadt. Bei Dauerregen und Temperaturen um die fünf Grad fanden sich am Sonntagvormittag kaum ein Dutzend Besucher an den Ständen ein. „Das ist meine zweite Kundin heute“ sagte eine Händlerin um 11.30 Uhr, die Seifen und ähnliche Artikel verkaufte. Zu diesem Zeitpunkt war der Markt bereits eine Stunde geöffnet.

In den Gasthäusern rund um den Marktplatz hingegen war bereits um diese Uhrzeit kein Platz mehr zu bekommen. Etwas besser wurde es für die Händler nach der Mittagszeit, als einige Besucher mit Regenschirmen in den Händen über den Marktplatz schlenderten. Den großen Umsatz dürfte am Sonntag niemand machen.Zeitgleich zum Markt findet auch ein verkaufsoffener Sonntag statt.

