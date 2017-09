Ebermannstadt: Scheunendach entlang geschrammt

Lasterfahrer schätze die Ausmaße seines Lkw wohl falsch ein Insgesamt 3500 Euro Schaden - vor 4 Minuten

EBERMANNSTADT - Das ging daneben: Am Hummerstein schrammte ein Lkw an einem Scheunendach entlang

Am Wohnhaus entstand ein Schadne von etwa 3000 Euro © Symbolbild Polizei



Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Coburg schätzte die Ausmaße seines Lkw falsch ein und schrammte am Hummerstein an einem Scheunendach entlang. Dem Eigentümer entstand dadurch ein Schaden von etwa 3000 Euro, der Sachschaden am Lkw beträgt etwa 500 Euro.