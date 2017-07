Ebermannstadt: Schönheiten im Blechkleid

EBERMANNSTADT - Die Lackierungen glänzen im strahlenden Sonnenschein, hin und wieder sind aufheulende Motoren zu hören: Zum Oldtimerfest des Vereins Dampfbahn Fränkische Schweiz (DFS) sind Autos aus nah und fern zum Bahnhof nach Ebermannstadt gekommen. Gleichzeitig hat die Bahnstrecke Muggendorf – Gößweinstein 90. Geburtstag gefeiert.

Die historischen Fahrzeuge beim Oldtimertreffen. Im Hintergrund die Dampflok der DFS. © Julian Hörndlein



Zum Stelldichein rund um den Bahnhof haben sich historische Fahrzeuge verschiedenster Marken getroffen, vom VW Käfer über den Fiat Sport 850 zum Opel Kadett C. Ein Blickfang ist der VW Schwimmwagen, ein Amphibienfahrzeug, das an Land und im Wasser fahren kann, mit Erstzulassung aus dem Jahr 1943.

"Das Auto fährt fantastisch"

Karlheinz und Monika Erhardt sind aus dem Landkreis Kronach nach Ebermannstadt gekommen, zusammen mit ihrem Jaguar E-Type. "Das Auto fährt fantastisch, vom Gefühl her wie ein modernes Auto", erklärt Karlheinz Erhardt. Er habe den Jaguar – Baujahr 1968 – vor 42 Jahren gekauft und selbst restauriert.

Der Wagen hat einiges unter der Haube: Der Motor erbringt eine Leistung von 265 PS, fährt aber im Vergleich zu ähnlichen Modellen gleichen Alters relativ spritsparend. Auf 100 Kilometern verbraucht der Jaguar E-Type zwölf bis 13 Liter. "Mittlerweile bekommt man den E-Typ nicht mehr unter 70 000 Euro", weiß Erhardt. Der Oldtimer-Fan besitzt neben dem Jaguar auch noch einen Fiat Topolino und einen BMW Isetta.

Vom BMW Isetta sind bei dem Treffen auch mehrere Modelle vertreten, das Rollermobil fällt vor allem durch seine kompakte Größe auf. Das typische Auto der 1950er Jahre, der VW-Käfer, ist oft zu finden.

Stilgerechter Umbau

Ein Modell des Wagens besitzt Winfried Sieber. Er ist seit zehn Jahren im Besitz des 1953 gebauten Käfers. "So ein Auto zu besitzen war schon immer mein Wunsch. Ich habe ihn restauriert gekauft und im Stil der 1950er Jahre umgebaut", erzählt Sieber.

Unter der Motorhaube seines Käfers verbirgt sich ein Stauraum für einen von VW hergestellten Koffer, den Sieber im Original noch besitzt.

Das Oldtimertreffen ist in diesem Jahr genau mit dem 90-jährigen Bestehen der Bahnstrecke von Muggendorf nach Gößweinstein zusammen gefallen. Die Strecke wurde am 9. Juli 1927 eröffnet, fünf Jahre nachdem der Abschnitt von Ebermannstadt nach Muggendorf im Jahr 1922 in Betrieb genommen wurde.

Damals war das auch noch dringend nötig, wie Siegfried Bufe in einem Aufsatz zur Bahngeschichte der Fränkischen Schweiz weiß: Wegen Staub auf den Straßen war das Befahren der Fränkischen Schweiz mit dem Auto zeitweise verboten. Weil eine Höhenbahn nicht realisiert werden konnte, musste der Gößweinsteiner Bahnhof bei der Sachsenmühle gebaut werden. Für den Bau war eine Brücke nötig und Felssprengungen mussten durchgeführt werden. Sogar ein neues Flussbett für die Wiesent wurde angelegt.

Der reguläre Bahnbetrieb auf der Strecke dauerte bis Mai 1976, die DFS wird seit beinahe 37 Jahren als Museumsbahn betrieben.

Der Verein DFS hat das Jubiläum zum Anlass genommen, um im Bahnhofsbereich in Ebermannstadt ein großes Fest zu feiern. Dazu sind auch Sonderfahrten mit zwei Dampfloks organisiert worden: Im Zweistundentakt sind die Züge mit Ausflüglern zwischen Ebermannstadt und Behringersmühle verkehrt.

