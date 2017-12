Ebermannstadt: Schülern ist Wandel gelungen

Adventskonzert des Gymnasiums Fränkische Schweiz - 22.12.2017 13:00 Uhr

EBERMANNSTADT - "In der Musikwelt des Gymnasiums Fränkische Schweiz (GFS) hat sich vieles verändert", so weckte die Gesamtleiterin, Studienrätin Catrin Schuler, die Neugierde. Beim Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche St. Nikolaus war das — dirigiert von "neuen Köpfen" — von 120 Schülern zu hören und in optischen Kontrasten zu sehen.

Der große Chor unter der Leitung von Catrin Schuler beeindruckte in der Ebermannstädter St.-Nikolaus-Kirche durch die Klarheit der Stimmen. © Foto: Marquard Och



Der große Chor unter der Leitung von Catrin Schuler beeindruckte in der Ebermannstädter St.-Nikolaus-Kirche durch die Klarheit der Stimmen. Foto: Foto: Marquard Och



Ganz in schwarz präsentierte sich Schulers Unterstufen-Bigband zum Auftakt mit "Swing Low, Sweet Chariot", zur Harmonie fanden Streicher und Bläser bei dem "Merry Christmas Potpourri". Ganz in Weiß, mit dem "Hört der Engel helle Lieder" zog der Unterstufenchor von Stefanie Bär in das Kirchenschiff ein. Am Ende flogen – "Hurry up uuuh" – die Pudelmützen; die Besucher in den voll besetzten Bänken quittierten die gelungene Inszenierung mit brausendem Beifall.

Musik in allen Variationen

Die "Pastorale" aus dem Weihnachtskonzert von Arcangelo Corelli dirigierte Martin Röder dem Orchester; schwungvoll ertönten Violinen und Klarinetten unter Röders Stabführung. Feingefühl bewiesen die Instrumentalisten bei der Darbietung des "Little Drummer Boy". Gelohnt haben sich die wochenlangen Proben des großen Chors von Catrin Schuler. Bei "Can You Feel the Love Tonight" beeindruckte die Klarheit der Stimmen. Wieder Martin Röder vereinigte den großen Chor und Orchester zum wuchtigen, dann wieder zarten Klangkörper ("Christmas Lullaby", "Ave Maria").

Der "Musik in allen Variationen fehlte nur noch die Big Band von Stefanie Bär, die hier den Stab von Achim Weigel übernommen hat. "Silent Night", die moderne Interpretation des "O Tannenbaum" und der kraftvolle Klang des "Winter Wonderland" unterstrichen den "anderen Stil".

Alle Ensembles vereinigten sich am Ende unter dem Adventskranz zu der von Schulleiter Erhard Herrmann angesagten Händelmusik.

MARQUARD OCH