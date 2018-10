Ebermannstadt spielt am Samstag wieder

Angebot dieses Jahr erweitert - Spieletag in Stadt- und Turnhalle - 09.10.2018 19:49 Uhr

EBERMANNSTADT - Ein Tag, ganz im Zeichen des Spielens: Die Stadt lädt am Samstag, 13. Oktober, zwischen 13 Uhr und 20 Uhr dazu ein.

"Ebs spielt": Auch am Samstag, 13. Oktober, wieder. © Marquard Och



"Ebs spielt": Auch am Samstag, 13. Oktober, wieder. Foto: Marquard Och



Bei freiem Eintritt dürfen sich die Besucher in verschiedenen Spielen austoben und ausprobieren. Neu bei der fünften Auflage der Veranstaltung sind die Football-Gruppe der Bamberger Phantoms mit ihren Cheerleadern, die Pfadfinder Ebermannstadt mit einem Lebend-Kicker, der Kinderschutzbund Forchheim mit Kinderschminken, einer Losbude und Spielstraße sowie die Q12-Jahrgangsstufe des Fränkische Schweiz Gymnasiums, die verschiedene Spiele anbieten werden.

Simulator für Segelflug

Die Fliegerschule Ebermannstadt ist mit einem Segelflugsimulator vor Ort. Am Abend kann an Spielekonsolen gezockt werden. Spieleklassiker werden aber auch nicht fehlen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Hierfür stehen Spieltische bereit. Platz für Geschicklichkeits-, Knobel- und Großspiele bieten die Stadthalle und die Turnhalle der Realschule.

Bilderstrecke zum Thema Spielespaß für die Familie: "Ebs spielt" in Ebermannstadt Mit einem Tag des gemeinsamen Spielens vertrieben sich die Ebermannstädter den freien Samstag. Gemeinsam konnten Jung und Alt diverse Brettspiele ausprobieren, an Spielkonsolen sitzen und sich in einer Hüpfburg austoben. Außerdem wurde der Familienstützpunkt eröffnet.



Auch lokale Vereine warten mit Aktionen auf. Darunter der TSV, der Waldkindergarten Wiesenttal, Consolare, das Mütterzentrum und der Familienstützpunkt, Bund Naturschutz und die Freiwillige Feuerwehr. Für den Hunger zwischendurch gibt es herzhaftes aus der Metzgertheke sowie Kaffee und Kuchen zu günstigen Preisen.

Die Idee des Spieletages geht auf die NLE-Stadträtin Susanne Löser und Jörg Dettmer zurück.