Ebermannstadt: Türschlösser verklebt

Koppenburgstraße: Polizei sucht Zeugen - vor 48 Minuten

EBERMANNSTADT - In der Zeit von Donnerstag, 14. bis Sonntag, 17. Februar, haben unbekannte Täter Tür- und Briefkasten-Schlösser beschädigt.





Der Schaden an Türen und Briefkästen liegt bei rund 600 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. © dpa



Der Schaden an Türen und Briefkästen liegt bei rund 600 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa



Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Donnerstag, 14. Februar bis Sonntag, 17.Februar, an zwei Häusern in der Koppenburgstraße die Schlösser der Haustüre und der Briefkästen mit Metallstücken und Kleber. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 600 Euro. Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise geben? Zeugenmeldungen bitte an die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon (09194)73880.