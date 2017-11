Ebermannstadt: Unfreiwillige Drehungen

Kurz vor dem Ortseingang kam PKW ins Schleudern - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - Mehrere unfreiwillige Drehungen auf der Straße machte eine Frau in ihrem Auto kurz vor Ebermannstadt.

Die Pkw-Fahrerin, die am Montagabend von Buttenheim kommend Richtung Ebermannstadt fuhr, kam kurz vor dem Ortseingang in einer langgezogenen Rechtskurve von der Straße ab, prallte in die dortige Leitplanke und drehte sich anschließend mehrfach auf der Fahrbahn.

Letztendlich im Straßengraben kam die 25-jährige Fahrzeuglenkerin mit ihrem Wagen in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen. Die Frau wurde dabei nur leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von rund 3000 Euro.