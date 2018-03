Ebermannstadt: Vandalen beschädigen Osterbrunnen

EBERMANNSTADT - In der Nacht auf Dienstag ist es im Stadtgebiet von Ebs zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen - unter anderem auch am Osterbrunnen am Marktplatz. Die Polizei sucht die Täter.

Die Täter zerstörten am Brunnen auf dem Marktplatz mehrere Ostereier und knickten zwei geschmückte Osterbäume um. © Polizei Ebermannstadt



Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei liefen am späten Montagabend, gegen 22 Uhr, vier dunkel gekleidete Personen von der Breitenbacher Straße kommend in die Innenstadt.

Während der Tatzeit (vermutlich gegen 2 Uhr) warfen sie mehrere Mülltonnen in den Breitenbach. Zudem zerstörten sie am Osterbrunnen am Marktplatz mehrere Ostereier und knickten zwei geschmückte Osterbäume um.

Am Dienstagmorgen wurde der Polizei außerdem eine mit einem Stein eingeworfene Schaufensterscheibe eines Modegeschäfts am Marktplatz mitgeteilt. Auch diese Tat dürfte von den Randalierern begangen worden sein. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 3000 Euro.

Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon (09194) 7388-0.

