Ebermannstadt: Weitere Lebensretter angebracht

Schon elf Geräte zur Herz-Wiederbelebung im Kreis Ebermannstadt — Niedermirsberg neu - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - Eine "Herzensangelegenheit" ist für Bürgermeisterin Christiane Meyer die Ausrüstung aller Ortsteile mit Defibrillatoren, den Schrittmachern, die bei Schwierigkeiten am Herzen entscheidende Lebenshilfe leisten können. Zwei Geräte wurden jetzt an der Fassade des Zentrenmanagements am Marktplatz und in Niedermirsberg an der Schulbushaltestelle angebracht, im Landkreis Ebermannstadt gibt es schon vier.

Am Marktplatz in Ebermannstadt vertrat Osteopathin Anke Güldenberg, (links), die Sponsoren beim Anbringen des Defibrillators. Bauhofleiter Jürgen Rattel montierte das Gerät. © Marquard Och



Somit "ist Ebs mit elf Standorten im Landkreis gut dabei", so Christiane Meyer. Andreas Kirchner von der Verwaltung will nach und nach auch die restlichen Ortsteile mit den Lebensrettern ausstatten. Bei Gesamtkosten von 4000 Euro sei das auch eine Frage weiterer Spender, merkte Kirchner an.

Stellvertretend für die großzügigen Sponsoren aus der örtlichen Geschäftswelt (Elektro Oßmann, Breitenbach-Apotheke, Orthopädie/Chirurgie-Fachärzte Breitenbach, Hausärztliche Praxis Glaser/Günther) war Osteopathin Anke Güldenberg anwesend sowie der für die Montage zuständige Bauhofleiter Jürgen Rattel.

Vorsitzender Jochen Müller von "Bürger retten Leben" sagte, es sei wichtig, den möglichen Anwendern die Angst vor der Technik zu nehmen: "Sie müssen keine Bedienungsanleitung lesen, sie können nichts verkehrt machen, das absolut für Laien entwickelte Gerät spricht mit ihnen und trifft - nach Anweisung, den Rettungsdienst zu verständigen - die richtigen Entscheidungen", wiederholte der Bürger-Retter anlässlich der Installation in Niedermisberg.

Im Abstand von zwei Jahren werde der Defibrillator vom Verein überprüft. Mit WGM-Stadtrat Thomas Redel begrüßte von den Niedermirsberger Sponsoren (Kfz Leikam, Fliesen Kügel, Haustechnik Maid, Zimmerei Thomas Betz, Neuses) René Maid die neue Errungenschaft: "Wir sind bei Verbesserungen für die Mitbürger immer offen", unterstrich der Sprecher. Zur weiteren Aufklärung der Einwohner wird eine Broschüre beitragen, die demnächst allen Haushalten im Stadtgebiet zugehen werde, so Bürgermeisterin Christiane Meyer.

MARQUARD OCH