Ebermannstadt wird zur Kinder-Hochburg

"Ebs spielt" mit Klein und Groß — Neu: Familienstützpunkt - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - In der Ebermannstädter Stadthalle fand die vierte Auflage von "Ebs spielt" statt. Außerdem wurde der erste Familienstützpunkts im Landkreis eröffnet.

Groß (li.) gegen Klein: Die Kinder haben am Samstag das Tauziehen gegen die Erwachsenen gewonnen. Trotzdem haben sich alle gefreut.



Ein Tag, an dem einfach nur gespielt wird, das ist "Ebs spielt", eine Veranstaltung, die zum vierten Mal in der Ebermannstädter Stadthalle stattfand.

Stadtchefin Christiane Meyer (NLE) dankte den Vereinen und ihren vielen Helfern: "Es gibt wieder Geschicklichkeits- und Knobelspiele, Hüpfburg, den Turmbau-Wettbewerb mit Parketthölzern, der TSV ist mit Tischtennis und Schach vertreten, der Waldkindergarten Wiesenttal stellt sich vor, das Trauernetz Consolare kartelt mit, Herzhaftes ist an der Theke geboten – ich freue mich, denn beim Spielen kann man sich auch selbst besser kennen lernen", sagte die Bürgermeisterin.

Mit großem Einsatz kämpfte sie später an der Seite von Landrat Hermann Ulm (CSU) am Spieltisch gegen Spezialisten an, vergeblich. Den Sponsoren (Stadtwerke, ITK Wimmer, Sparkasse, Walter Bau, Vierling, Schreinerei Hannes Lange und Bartosch Immobilien), die die Veranstaltung möglich machten, dankte Jörg Dettmer; für die Veranstaltung 2018 kündigte er neue Spiele an; im Praxisseminar der elften Klasse am Gymnasium sollen unter Anleitung der Lehrerin Susanne Behlert Spiele entwickelt und dann hier erprobt werden.

Mütterzentrum ist Träger

Mindestens die gleiche Aufmerksamkeit galt der Eröffnung des Familienstützpunktes, für den das Mütterzentrum die Trägerschaft übernommen hat; unterstützt wird die Einrichtung im "Hasenbergzentrum" durch Mittel des Landkreises und jährliche Sachkostenzuschüsse der Stadt. Die pädagogische Leiterin Barbara Großmann stellte unter den Stichworten "Begegnung – Bildung – Beratung" die Angebote des Familienstützpunktes vor. Ein Ziel sei die Vernetzung mit weiteren Institutionen, die in Ebermannstadt Angebote für Familien machen.

MARQUARD OCH (Text und Fotos)