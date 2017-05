Ebermannstadt: Zentrenmanagement eröffnet

Bürger sollen sich künftig an der Zukunft der Stadt beteiligen können - vor 2 Stunden

EBERMANNSTADT - Die Bürger in Ebermannstadt sollen sich an der Planung und Zukunft ihrer Stadt beteiligen können. Jetzt eröffnete in der Innenstadt ein Zentrenmanagement, in dem man Vorschläge für die Stadt einbringen oder auch Unterstützung beantragen kann.

Hermann Ulm (3. v. li.) eröffnete das Beratungsbüro ganz offiziell. Ihm zur Seite stehen Roland Wölfel, Geschäftsführer der Cima (2. v. li.) und Ebermannstadts Bürgermeisterin Christiane Meyer (4. v. li.). © Foto: Nina Eichenmüller



Im Rahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) wurde jetzt auch in Ebermannstadt ein Büro eröffnet, um "gemeinsam Projekte umzusetzen und die Theorie auf die Straße zu bringen", erklärte Christiane Meyer, Bürgermeisterin von Ebermannstadt. "Die Lebensqualität muss erhalten bleiben und dafür reichen die Pflichtaufgaben nicht aus", sagte Landrat Hermann Ulm.

Das Zentrenmanagement, das vom Beratungsbüro Cima geleitet wird, soll die weiteren Pläne für Ebermannstadt jetzt gezielt ausführen. Die Anregungen der Bürger sollen dabei im Fokus stehen, denn "alleine passiert nur ein Bruchteil von dem, was gemeinsam geschafft werden kann", so Roland Wölfel, Geschäftsführer von Cima. Im sozialen Bereich sollen zum Beispiel die Betreuungsmöglichkeiten ausgebaut werden und die Kommunikation durch einen Breitbandeinbau verbessert werden. "Wir haben richtig Lust. Und wenn alle mit anpacken, gelingt es auch das ein oder andere Thema schneller umzusetzen", so Roland Wölfel.

NINA EICHENMÜLLER