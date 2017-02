Ebermannstädter Firma "HR4YOU" investiert weiter

Mit einem Wisch zum neuen Job: Karriere-App funktioniert nach "Tinder-Prinzip" - vor 36 Minuten

EBERMANNSTADT - Die Firma "HR4YOU AG" beteiligt sich ab sofort am Münchner Start-Up JobNinja GmbH. In der fast 17-jährigen Firmengeschichte ist es die erste Unternehmensbeteiligung für das Ebermannstädter Unternehmen. Durch diesen Schritt, so heißt es in einer Pressemitteilung, will "HR4YOU" seine Innovationsfähigkeit stärken.

Der Grund für die Beteiligung: Apps werden auf dem Bewerbermarkt in der Zukunft eine stärkere Rolle spielen. "Durch unsere Beteiligung stärken wir das Wachstum der JobNinja GmbH und fördern die Vermarktung der JobNinja-APP." so Konrad Schlebusch, Vorstand der Ebermannstädter Firma.

Die Firma "JobNinja" hat mit seiner App eine eigene Marktlücke für sich entdeckt: Nach dem Schema "Swipe, Like und Job" ermöglicht die App Bewerbungen nach dem Prinzip der Partnersuche "Tinder".

Bewerben, während man wartet

Damit sollen besonders jüngere Arbeitssuchende angesprochen werden, die sich in nur wenigen Sekunden in der U-Bahn, an der Supermarktkasse oder beim Warten auf den Bus bewerben können. Der Startschuss für die App war der Gewinn des Innovationspreises beim Startup Weekend in München im Mai 2015.

Bereits zu den Personalmessen im Frühjahr präsentiert HR4YOU die Apps, die an die firmeneigene Recruiting-Software angebunden werden soll, an seinen Messeständen. Damit können die Kunden von HR4YOU ihre Stellenangebote in Apps bringen und dort auch mit den Bewerbern kommunizieren.