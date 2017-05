Ebermannstädter Schüler helfen verwaisten Kinder

P-Seminar des Fränkischen Schweiz Gymnasiums verkaufte Muttertagsgeschenke - vor 34 Minuten

EBERMANNSTADT - Elf Schüler des P-Seminars des Gymnasium Fränkische Schweiz haben Muttertagsgeschenke verkauft. Mit dem Erlös unterstützen sie das Kinderdorf Makumbi in Simbabwe.

Großer Andrang herrschte in der Aula des Gymnasiums Fränkische Schweiz. Schüler des P–Seminars verkauften Muttertagsgeschenke. Mit dem Erlös soll verwaisten Kindern geholfen werden. © Foto: Stefan Braun



Heike Dörfler, eine Lehrkraft des P-Seminars, hatte die Hilfsaktion vor drei Jahren ins Leben gerufen. Seitdem wurden im Rahmen von mehreren Aktionen in P-Seminaren fleißig Geld für diese Hilfsaktion gesammelt. Bisher kamen auf diese Art und Weise — auch der alljährliche Spendenlauf im Stadion gehört zu den Hilfsaktionen — bereits über 9000 Euro zusammen.

Für die Muttertagsaktion wurden Marmelade eingekocht, Lebkuchenherzen selbst gebacken oder auch gespendete Tassen kunstvoll verziert. Der Andrang an den beiden Verkaufstagen in der Aula des Gymnasium war nach Aussagen der Schüler riesig. "Wir sind fast ausverkauft" strahlte Schülerin Lea Heilmann. Alleine an einem einzigen Tag wurden über 500 Euro eingenommen. Die Initiatoren geben sich optimistisch, mit weiteren Spendenaktionen insgesamt 10 000 Euro zu erreichen.

Hilfe für verwaiste Kinder

Die Spenden helfen verwaisten Kindern in Makumbi, eine Schule zu besuchen, geregelte Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Außerdem können sich die Kinder davon einkleiden. Die Eltern von vielen von ihnen sind entweder verstorben, haben die Verbindung zu den Kindern verloren oder haben aus anderen Gründen den Kontakt zu ihrem Nachwuchs eingestellt.

