Ebermannstädter Storch zurück im Nest

Der "Ebermar" musste erst einmal putzen - vor 7 Minuten

EBERMANNSTADT - Die Stadt Ebermannstadt hat ihren Storch zurück. Sein Verhalten deutet darauf hin, dass es tatsächich der alte vom vergangenen Jahr ist.

Ebermar in seinem Nest auf der "Sonne". © Helmut Vogler



Frohe Kunde für alle Ebermannstädter Storchenfreunde: „Ebermar“ ist in sein Nest auf dem Schlot des Gasthofes zur Sonne zurückgekehrt. Während seiner Abwesenheit war dort ein kleines Bäumchen gewachsen ist. Er entfernte mit seinem kräftigen Schnabel das störende Gewächs. Weiteres Ausbessern des Nestes und sorgfältiges Pflegen des Federkleides, das ein wenig verschmutzt aussieht, lassen vermuten, dass es nicht nur ein durchreisender Storch ist. Wenn alles normal verläuft, kommt in ein paar Tagen das Storchenweibchen, so dass wieder ein erfolgreiches Brutjahr für die immer noch auf der roten Liste stehenden Weißstörche folgt.

Unter www.stadtwerke-ebermannstadt.de werden die Stadtwerke Ebermannstadt unter der Rubrik „Storchennest Webcam“ aktuelle Bilder übertragen.