Den Fasching für die Stadt und in Vertretung des erkrankten Landrats Hermann Ulm für den Landkreis, eröffnete Bürgermeisterin Christiane Meyer mit gereimten Worten. Bis das 21-Punkte-Programm der "Tollitäten" abgearbeitet war, gingen viereinhalb Stunden vorüber: mit Talenten und "Altmeistern" in der Bütt, einer Danksagung an die Gardetrainerin Doris Hohmann nach dem Schluss nach 24 Jahren sowie dem Höhepunkt mit dem Männerballett "Ebser Sahneschnitten" - und zuletzt mit Tanzmusik von Hofkapellmeister Reinhold Eberlein und Wolfgang Dörfler bis in den Morgen. © Marquard Och