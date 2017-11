Sauwetter zum Faschingsauftakt! Und trotzdem: Punktgenau um 11:11 Uhr startete der Narrhallamarsch und der Rathaussturm mit so vielen "Ebser Narren" wie nie zuvor. Bürgermeisterin Christiane Meyer war beeindruckt und mit ihren NLE-Stadträten Erwin Horn, Bernhard Hübschmann und Christian Kiehr im Sitzungssaal war sie selten so gut aufgelegt wie nach dem dreifachen "Ebs aha" des Elferrats. Untergehakt mit Vereinspräsident Roland Hofmann und Sitzungspräsident Volker Hoeß durfte die Bürgermeisterin den Stadtschlüssel beim Zug über die Hauptstraße noch tragen, am Marktplatz übergab sie – nach Rücksprache mit Kämmerer Wolfgang Krippel – Schlüssel und "klamme" Stadtkasse freiwillig. Dem Tänzchen der "lastenbefreiten" Stadtchefin mit Elferrat Dieter Scholz vor dem "Schwanenbräu" schloss sich die große Garde an. Vizepräsidentin Sonja Müller befand: "Das war Spitze – Ebs aha". © Marquard Och