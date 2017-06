Ebser Kegler starten in neue Ära

Großer Umbruch beim TSV — Auch Straßberger geht in die 2. Liga - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - Erfolge wecken Begehrlichkeiten. Das bekamen die Kegler des TSV Ebermannstadt nach fünf Aufstiegen zu spüren, durch zwei weitere Abgänge verlieren sie ihre gesamte Speerspitze an Jungtalenten. Beim Umbau wollen sich die Ebser treu bleiben und an die Tugenden halten, die sie so stark haben werden lassen.

Robin Straßberger © Foto: privat



Wie beim Fußball gibt es einen Transferschluss. Spielerwechsel für die nächste Kegel-Saison müssen bis zum 30. Juni gemeldet werden, danach würde eine dreimonatige Sperre fällig. Konfliktträchtig geht es jedoch selten zu, wenn ein paar Tage vor Fristablauf an Pfingsten irgendwo Bewegung in den Markt kommt. "Die Spieler kommen normalerweise mit ihrem Wechselwunsch auf ihren Verein zu und erhalten den Pass. Manchmal wird er auch über den Verband verschickt", sagt Michael Parzefall. Früher einmal habe es tatsächlich Ablösevereinbarungen als Ausbildungsentschädigung gegeben, erklärt der TSV-Abteilungsleiter, "aber das hat sich erübrigt. Wir sind eine Randsportart, die fast bis in die oberste Liga als Hobby betrieben wird." Herausragenden Akteuren, die ihre Heimatvereine verlassen, um sich andernorts höheren Herausforderungen zu stellen, werden keine Steine in den Weg gelegt.

So hält es Parzefall nun auch im Fall des 20 Jahre alten Robin Straßberger, der Lukas Biemüller (wir berichteten) zum ersatzgeschwächten Bundesliga-Absteiger FSV Erlangen-Bruck folgt. Beide hatte er von Kindesbeinen an gefördert. Neben zahlreichen Einzelerfolgen bei Meisterschaften gelang der Marsch bis in die Bezirksliga A. Mit Florian Seiler, der 2014 zum jungen Team stieß, sucht der dritte Eckpfeiler der aufstrebenden Formation seine Chance bei der verjüngten Bundesliga-Reserve seines Jugendvereins SKC Viktoria Bamberg. "Wir haben so viel gemeinsam aufgebaut. Irgendwann musste es halt so weit kommen", gibt sich Parzefall kurz der Nostalgie hin, um nachschiebend zu betonen: "Sie gehen als Freunde." Seinem Trio, das mit Schnitten von 550 Punkten pro 120 Wurf auf sich aufmerksam machte, traut Parzefall den Sprung über sechs Spielklassen zu: "Sie werden sich an das Niveau gewöhnen und noch einmal steigern können."

Nicht mehr derart rosig ist es indes um die Aussichten des TSV bestellt. "Wir haben sportlich definitiv fürs erste das Ende der Fahnenstange erreicht und Backen kleinere Brötchen." In einer Zehner-Liga mit zwei Absteigern erwartet Parzefall einige enge Auseinandersetzungen, die um den Klassenverbleib entscheiden. "Der ist natürlich das Ziel und wäre ein Erfolg. Aber wir machen uns keinen Druck."

Wichtiger ist dem Ausdauerläufer, der nach dem Berlin-Marathon zur Not selbst einspringen würde, den eingeschlagenen Weg der Nachwuchsförderung fortzusetzen. Im neuen reinen Ebser Quartett sollen die aufrückenden Jungspunde Tim Schnitzerlein und Marco Edelmann, beide 16 Jahre alt, ihren nächsten Entwicklungsschritt machen. Ihnen zur Seite stehen die reaktivierten Routiniers Jürgen Trautner und Werner Giersch. Mehr als ein Dutzend Jugendlicher, darunter U18-Akteur Daniel Betz, wartet bereits dahinter. "Es ist nicht selbstverständlich, immer hochveranlagte Rohdiamanten schleifen zu dürfen", bremst Parzefall allzu hohe Erwartungen. Dem Enthusiasmus des Abteilungsvaters kann dies jedoch nichts anhaben.

KEVIN GUDD