Ebser Korbjägerin träumt vom Nationaltrikot

Basketball-Talent Anna Hübschmann spielt in vier Mannschaften - vor 3 Stunden

EBERMANNSTADT - Im Landkreis Forchheim haben sich Eggolsheim und Ebermannstadt als Basketball-Standorte etabliert, doch selten kommen Akteure über ihre regionale Bühne hinaus. Eine Ausnahme bildet die talentierte Anna Hübschmann, die nach einer Einladung zum Olympia-Stützpunkt von der Nationalmannschaft träumt.

Anna Hübschmann im grünen Trikot der DJK Bamberg. © Foto: Guido Hübschmann



Als sich die neun Jahre alte Anna in der Halle nicht mehr nur alleine am Rand mit einem Ball beschäftigen will, während der Vater die Basketball-Mannschaft des Bruders trainiert, überragt sie noch niemand. In der U12-Mannschaft erzielt sie als einziges Mädchen oft die meisten Punkte und wird zum Probetraining bei der DJK Bamberg geladen. 2015 wagt die heute 15-Jährige den Wechsel.

Schnell avanciert die Neue zur unumstrittenen Stammkraft. Nach einer Premierensaison in der U13 mit Liga-Bestwert bei im Schnitt 30 Punkten pro Spiel folgen mit der U15 die Bayernliga-Meisterschaft und in der vergangenen Runde 2017/18 erste Einsätze bei den Damen in der Bayernliga sowie der Bamberger U18 in der deutschen Nachwuchsbundesliga (WNBL).

Enge Taktung des Alltags

Den vorläufigen Höhepunkt der Entwicklung markiert im Herbst 2018 die Nominierung des bayerischen Landestrainers zu einem Sichtungs-Lehrgang in Heidelberg. Obwohl es nicht ganz für den 32-köpfigen Kader der künftigen U16-Nationalmannschaft reicht, will Anna Hübschmann ihre Ambitionen nicht zurückstecken. "So hoch es geht", möchte sie sich beweisen und natürlich gerne einmal das Nationaltrikot tragen. Ihre Schnelligkeit auf 1,73 m und der dynamische Zug von der Flügelposition zum Korb sollen bei der Bewerbung helfen. Anstatt eines us-amerikanischen Stars nimmt sich die Fränkin lieber die Mädchen der deutschen U18-Auswahl zum Vorbild, die im August den Europameister-Titel gewannen.

Die fernen Ziele spiegeln sich schon jetzt in einer engen Taktung des Alltags, der diverse Fahrdienste der Eltern beansprucht. Bis zu vier Trainingseinheiten pro Woche absolviert die Zehntklässlerin, die ihr Lernpensum für die Realschule diszipliniert am Nachmittag abarbeitet. Wie kompliziert sich der Versuch, ein großes Talent bestmöglich zu fördern, gestaltet, zeigt das sportliche Programm am Wochenende. Die noch für die U16 spielberechtigte Hübschmann läuft nicht nur für die DJK-Damen in der Bayernliga auf, sondern könnte auch ihr Zweitspielrecht bei den Regionalliga-Frauen des SC Kemmern wahrnehmen. Wenn die Kräfte es zulassen, stehen mit der U18 in der WNBL zusätzliche Herausforderungen an.

Kevin Gudd Nordbayerische Nachrichten Forchheim und Ebermannstadt E-Mail