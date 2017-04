Effeltrich: 1000-jährige Linde leuchtet in der Nacht

EFFELTRICH - Anlässlich des Internationalen Tages des Baumes am 25. April erstrahlte die altehrwürdige Tanzlinde im Herzen Effeltrichs am Dienstagabend in ungewohnten Lichtern.

Ungewohnter nächtlicher Anblick: Die Tausendjährige Linde in Effeltrich am Internationalen Tag des Baumes. Foto: privat



Von rötlich über lila bis hin zu blau: Die Tausenjährige Linde in Effeltrich, an sich schon ein Blickfang, wusste am Dienstagabend besonders zu erstaunen. Initiator der Aktion war Thomas Heumann, ein gebürtiger Effeltricher und leidenschaftlicher Hobby-Licht-Tüftler. "Ich wollte einfach mal ausprobieren, was da so möglich wäre und der Internationle Tag des Baumes war dafür ein willkommener Anlass", sagt der 47-Jährige, der beruflich Software für Medizinprodukte schreibt. "Eigentlich also ganz was anderes als mein Licht-Hobby", lacht Heumann.

Neun LED-Strahler sorgten dafür, dass die Linde am Dienstagabend erstrahlte. Technisch wäre das nichts Weltbewegendes gewesen, aber er sei ja auch kein Licht-Künstler, sagt Heumann. "Ich begeistere mich einfach dafür. Und was kann es schon schaden, mal kurzzeitig etwas Neues in unserem kleinen Ort auszuprobieren?"

