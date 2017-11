Effeltrich: Alkohol aus Sportheim geklaut

Unbekannte brachen in der Nacht auf Donnerstag ein - Zeugen gesucht - vor 53 Minuten

EFFELTRICH - Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Sportheim in der Jahnstraße eingestiegen.

Symbolbild © Archiv / colourbox.com



Sie klauten dort Spirituosen und richteten einen Sachschaden von 200 Euro an. Wer etwas beobachtet hat, kann sich bei der die Polizeiinspektion Forchheim unter (09191) 70 900 melden.