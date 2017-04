Effeltrich bucht Platz in der 3. Bundesliga

Tischtennis: Vorzeitige Meisterschaft in Schwabhausen - 11.04.2017 07:00 Uhr

EFFELTRICH - Es ist vollbracht. Die Tischtennis-Herren der DJK-SpVgg Effeltrich haben sich überraschend vorzeitig zum Regionalliga-Meister gekürt und müssen nun als erstes die Feier zum Aufstieg in die 3. Bundesliga planen.

Effeltrichs Teammanager Jürgen Weninger © Foto: Ralf Rödel



Gemessen an dem spannenden Ausgang der Partie (9:7), fiel der Jubel moderat aus. "Wir wussten, dass wir nur einen Sieg aus drei Spielen brauchen und hatten uns für den ersten Versuch eigentlich die kleinsten Chancen ausgerechnet", erklärt DJK-Teammanager Jürgen Weninger, "von daher hielt sich die Finalstimmung in Grenzen." Ohne den in den vergangenen Monaten über sich hinaus wachsenden Alexander Rattassep und Marco Büttner musste der Tabellenführer gegen den TSV Schwabhausen auskommen. Dazu hatte sich Topspieler Martin Jaslovsky im freitäglichen Abschlusstraining den Rücken verrissen. Er quälte sich chancenlos durchs erste Einzel und gab seine zweite Begegnung vorab auf. Später reichte es immerhin noch, um sich als Amateurfilmer zu betätigen.

Für ausgleichende und gleichzeitig kuriose Verhältnisse sorgte wiederum ein Ausfall auf Seiten der Oberbayern, die samt Doppel gleich drei Punkte kampflos abgaben. Die Taktik der Hausherren, auf ein starkes Duo auf den hinteren Positionen zu setzen, ging knapp nicht auf. Als Schwabhausen nach 1:3 und 2:5 schon auf 4:5 verkürzt hatte, stellte sich Khaleel Asgarali aus Trinidad und Tobago überraschend erfolgreich in den Weg und verteidigte die Führung, die im Schlussdoppel Marius Zaus/Tobias Ehret ins Ziel brachten.

Im Vergleich zur gebotenen Leistung, ärgert sich Jürgen Weninger doch ein wenig, sei die Atmosphäre tatsächlich "unwürdig" gewesen. Schließlich ziehen in Schwabhausen die hochklassigen Damen, die zuvor am Nachmittag ihre Ambitionen in Richtung Bundesliga-Aufstieg untermauerten, Aufmerksamkeit auf sich. Kaum 20 Zuschauer blieben für das weitere Programm. Große Partylaune kam bei den Gästen nicht auf. Die Idee, die Münchener Innenstadt unsicher zu machen, wurde nach dem gemütlichen gemeinsamen Pizzaessen der Mannschaften verworfen. "Wir wollen lieber zu Hause mit unseren Fans und Ehemaligen groß feiern", kündigt Weninger an. Weil sich das nächste Heimspiel, angesetzt an einem Sonntag, nicht recht anbietet, genießt die Terminfindung in den nächsten Tagen Priorität.

KEVIN GUDD