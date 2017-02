Effeltrich: Faschingsfan außer Rand und Band

EFFELTRICH - Ein Besucher des Männerballett-Turniers in Effeltrich hat sich wie wild gebährdet und mehrere Menschen geschlagen, einer davon musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der 24-jährige Mann hat das Männerballett-Turnier in der Effeltricher Sporthalle am Freitagabend besucht. Am frühen Samstagmorgen schlug er zunächst einem 19-Jährigen unvermittelt ins Gesicht, der aber unverletzt blieb.

Etwas später belästigte er offensichtlich eine andere Besucherin. Als deren 42-jähriger Mann ihn darum bat, diese in Ruhe zu lassen, wurde auch er mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 42-Jährige wurde leicht verletzt und musste zur ambulanten ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 24-jährige Täter hat sich nun wegen Körperverletzung zu verantworten.

