Effeltrich: Seit 40 Jahren ist Rosemarie Zimmermann für die Kleinen da

Die Erzieherin ist eine Institution im Effeltricher Kindergarten - vor 16 Minuten

EFFELTRICH - Bürgermeisterin Kathrin Heimann hat der seit vierzig Jahren im Kindergarten Effeltrich tätigen Erzieherin Rosemarie Zimmermann aus Anlass ihres Dienstjubiläums einen großen Blumenstrauß überreicht.

Ein Blumensträußchen von der Bürgermeisterin: Kathrin Heimann (re.). gratuliert Rosemarie Zimmermann. © Foto: Dagmar Niemann



Die Jubilarin ist in Effeltrich aufgewachsen. Ihr Vater, ein Nebenerwerbslandwirt, wollte nicht nur den Söhnen, sondern auch der Tochter eine gute Ausbildung zukommen lassen.

Nach ihrem Realschulabschluss hat Rosemarie Zimmermann die Fachakademie für Sozialpädagogik in Bamberg besucht. Das Vorpraktikum und das Berufspraktikum absolvierte sie bereits im Effeltricher Kindergarten, so dass sie hier eigentlich schon seit 1975 tätig ist.

"Seitdem hat sich die Gesellschaft stark verändert, und auch die Erziehungsmaßstäbe sind ganz anders geworden", sagt sie. "Heutzutage wachsen die Kinder freier auf als früher; zuhause sind sie meist kleine Prinzen oder Prinzessinnen. Sie können das ICH - das WIR müssen sie erst lernen."

Das geschieht etwa beim gemeinsamen Frühstück oder in Situationen, in denen die für alle geltenden Regeln wieder mal erklärt werden; denn nur wenn Regeln eingehalten werden, kann das Zusammenleben in einer Gemeinschaft von circa 70 Kindern mehr oder weniger reibungslos funktionieren. Zu beobachten, wie die Kinder Fortschritte machen, wie sie sich weiterentwickeln und in die Gemeinschaft hineinwachsen, das ist für Rosemarie Zimmermann das Schönste, weshalb sie auch noch eine ganze Zeit lang weiterarbeiten wird.

DAGMAR NIEMANN