Effeltricher Zaus schafft es aufs Stockerl

Bei Tischtennis-Turnier in Eggolsheim die Favoritenposition verteidigt - vor 25 Minuten

EGGOLSHEIM - Beim oberfränkischen Tischtennis-Bezirksranglistenturnier der Herren in Eggolsheim gingen gleich drei der ersten vier Plätze an Akteure der DJK-SpVgg Effeltrich. Dabei wurde Marius Zaus, die Nummer drei des Regionalliga-Meisters, seiner Favoritenrolle gerecht. Unter den nur zehn Startern blieb er in neun Begegnungen nicht nur ungeschlagen, sondern verzeichnete auch ein Satzverhältnis von 27:2.

Marius Zaus beendete das Turnier in Eggolsheim als Sieger. © Foto: Franz



Auf dem zweiten Platz folgte Heiko Mill vom Effeltricher Bayernliga-Team. Er zog nur gegen den Sieger den Kürzeren. Allerdings musste Zaus einen Satz abgeben, zweimal behielt er gerade noch gegen Mill die Oberhand (11:9, 5:11, 11:5, 12:10). In die Effeltricher Domäne drang Markus Gundel vom Landesligisten TSV Untersiemau als Dritter ein.

Besseres Satzverhältnis

Michael Bentz lag zwar mit den Landesligaspielern Hennemann (Untersiemau) und Zirkel (Bayreuth) mit 5:4 Spielen gleichauf, hatte aber das bessere Satzverhältnis und belegte so den vierten Rang. Bentz, der mit der dritten DJK-SpVgg-Mannschaft den Meistertitel in der 2. Bezirksliga errang, bereitete wie auch schon Mill dem Sieger Zaus einige Probleme. Bentz blieb dreimal nur ganz knapp auf der Strecke (9:11, 12:10, 8:11, 10:12). Alexander Rattassep sagte kurzfristig ab, Tobias Ehret verletzte sich und musste aufgeben.

Bei den Damen, die nur zu zweit erschienen waren, entschied das einzige Treffen über den Titel. Den errang Landesligaspielerin Janina Garbisch vom TV Konradsreuth gegen Annika Oberender vom TTC Wohlbach (12:10, 10:12, 11:5, 11:9).

Schwache Beteiligung

Turnierleiter Hans-Albert Braemer dankte besonders dem SV-DJK Eggolsheim mit Norbert Rudrich für die Durchführung des Wettbewerbs in der Eggerbachhalle. Allerdings klagte der stellvertretende Bezirksvorsitzende Braemer über die schwache Beteiligung. Ob es daran lag, dass die Punktesaison kürzlich zu Ende ging und die Spieler sich bereits ihre verdiente Sommerpause gönnen, konnte nicht geklärt werden.

HANS FRANZ