EGF-Wasserschaden: Räume bleiben gesperrt

FORCHHEIM - Auch einen Tag nach dem Wasserschaden, der durch unbekannte Randalierer verursacht worden ist, kämpfen Lehrer und Schüler des Ehrenbürg-Gymnasiums noch mit den Auswirkungen.

Die Unbekannten hatten, wie berichtet, in der Nacht zum Dienstag in der Mädchentoilette des Gymnasiums die Abflüsse in den Waschbecken verstopft und dann die Wasserhähne aufgedreht. Das Wasser lief daraufhin bis zum Morgen — und überflutete einen Teil des Gebäudes.

Acht Klassenzimmer im Erweiterungsbau des Gymnasiums sind betroffen: Im ersten Stock, in dem auch die Toiletten liegen, floss das Wasser in einen Teil der Unterrichtsräume. Die Zimmer konnten durch das schnelle Eingreifen von Hausmeister und Reinigungsfirma inzwischen gereinigt worden, erklärte Schulleiter Karlheinz Schoofs auf Nachfrage der NN.

Kein Unterrichtsausfall

Schlimmer schaut es im Erdgeschoss aus: Dort hat sich das Wasser über die Decken verteilt und mehr Schaden angerichtet. "Auch diese Räume sind im Großen und Ganzen gereinigt, müssen aber weiter gesperrt bleiben, weil sich ein Gutachter noch ein detailliertes Bild über den Schaden machen muss", so Schoofs.

Durch "kluge Logistik" musste weder am Dienstag noch am Mittwoch der Unterricht ausfallen. Die betreffenden Klassen konnten in anderen Räumen unterrichtet werden. "Am Donnerstag haben wir einen Engpass, aber da hilft uns das Herder- Gymnasium aus", sagt der Schulleiter. Er geht davon aus, dass alle Klassenzimmer nach den Faschingsferien wieder genutzt werden können. Bis dahin soll der Gutachter auch die Schadenssumme beziffert haben.

Über die Hintergründe der Tat gibt es indes laut Polizei nichts Neues. Es werde noch ermittelt, erklärt ein Beamter der Polizeiinspektion Forchheim.

