Eggolsheim: Angefahren und geflüchtet

Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen - 1000 Euro Schaden - vor 1 Stunde

Am Dienstagabend zwischen 21 und 21.35 Uhr, wurde ein in der Forchheimer Straße geparkter Ford angefahren und entlang der linken Fahrzeugseite beschädigt. Dem Anschein nach muss das Auto von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift worden sein. Es entstand Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Forchheim, Telefon (0 91 91) 70 90 0 entgegen.