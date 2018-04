Eggolsheim: Das Sams und Herr Bello treffen Paul Maar

Der Herr ist 80 und kein bisschen alt: Kinderbuchautor Paul Maar zeigte seinen zahlreichen Anhängern wieder die Vorzüge seiner blühenden Phantasie. - vor 6 Minuten

EGGOLSHEIM - Paul Maar, einer der erfolgreichsten deutschen Kinder- und Jugendbuchautoren, las auf Einladung der Leitung der Marktbücherei in der Kulturscheune im Rathaus aus einigen seiner beliebtesten Bücher.

Hey, wieviel Sams-Punkte habt ihr zusammen? Schließlich soll es sich lohnen, den gemütlichen Platz in der Hängematte sausen zu lassen. Eine Szene aus der Verfilmung „Das Sams im Glück“ mit Chris Tine Urspruch. © Foto: Universum Film



Hey, wieviel Sams-Punkte habt ihr zusammen? Schließlich soll es sich lohnen, den gemütlichen Platz in der Hängematte sausen zu lassen. Eine Szene aus der Verfilmung „Das Sams im Glück“ mit Chris Tine Urspruch. Foto: Foto: Universum Film



Die rund 100 Plätze waren gefüllt, aufgeregt warteten die vorwiegend kleinen Fans auf den Autor. Fast alle kannten natürlich das "Sams", die freche Kunstfigur des Bamberger Schriftstellers.

Paul Maar ließ Helden wie das Sams, Lippel und Herrn Bello lebendig werden. © Foto: Mathias Erlwein



Paul Maar ließ Helden wie das Sams, Lippel und Herrn Bello lebendig werden. Foto: Foto: Mathias Erlwein



Vom Wünsche erfüllenden Sams über den von orientalischen Abenteuern träumenden Lippel bis zu Herrn Bello: Während der Lesung für die kleinen Zuhörer stellte Maar beliebte Kinderbuchhelden vor. Auf einem Flipchart zeichnete er dazu die Figuren. Natürlich gab es auch einen kleinen Einblick in sein neuestes Werk: "Das große Buch von Paul Maar". Darin findet sich eine Auswahl der beliebtesten Geschichten, bekannte Reime und Gedichte, dazu brandneue Texte und Maar-Illustrationen.

Paul Maar freute sich sehr über die Begeisterung der Kinder, die er immer noch auslöst. Wenn er die unterschiedlichen Helden seiner Geschichten interpretiert, ist es jedenfalls so, als sei er selber noch ganz jung. Dabei kleben die Zuhörer aller Altersgruppen an seinen Lippen. Zum Abschluss dann nahm sich der vielfach ausgezeichnete Künstler viel Zeit, um die Bücher zu signieren. Ganz so wie bei seinem letzten Besuch.

MATHIAS ERLWEIN