Eggolsheim: Die Talente werden immer besser

Dem jungen Basketballteam der DJK fehlt es jedoch noch an Erfahrung - 22.01.2019 17:53 Uhr

EGGOLSHEIM - Die Basketballer der DJK Eggolsheim sind immer für Überraschungen gut. Gegen Bayernliga-Spitzenreiter TG Veitshöchheim zeigten sich die Männer von Coach Patrick Loskarn von ihrer Schokoladenseite. In der heimischen Eggerbachhalle brachten sie den hohen Favoriten ins Wanken.

Der Eggolsheimer Nico Winkler beim Wurf auf den Korb. Der 17-Jährige gehört zum Talentschuppen der DJK Eggolsheim. © Marie Möhlein



Dass die Eggolsheimer knapp an der Sensation vorbeischrammten und mit 70:76 unterlagen, wurmt Nico Winkler, der 14 Punkte erzielte. Denn sein Team führte zur Pause 36:31. Beim Stand von 66:66 in der 38. Minute war alles noch offen. Dann traf Gästeakteur Horzella zweimal jenseits der Dreipunktelinie und Eggolsheim verlor die Partie.

"In den letzten fünf Minuten sind uns Fehler unterlaufen, und die zwei Dreier haben uns das Genick gebrochen", sagt Winkler. Der 17-Jährige gehört zum Talentschuppen der Eggolsheimer Basketballer. Ein halbes Dutzend Spieler der ersten Mannschaft sind noch keine 20 Jahre alt. Küken ist der 14-jährige Matthias Pfister. "Die mangelnde Erfahrung sei ein Manko", gibt Winkler zu.

Der 1,98 Meter große und 90 Kilo schwere Center rückte aus der eigenen A-Jugend in den Männerbereich, wo er in der ersten und zweiten Mannschaft spielt. Bei den Männern werde schneller und härter gespielt. Übersicht sei gefragt und eine koordinierte Spielweise. Und auf Taktik werde ebenfalls viel mehr wert gelegt, hat Winkler festgestellt.

Der Wechsel sei ihm und den anderen Nachwuchsleuten nicht leicht gefallen, zumal auch nach der vergangenen Saison mit Loskarn ein neuer Trainer die DJK übernahm. Der Umbruch machte sich bemerkbar. Zu hektisch habe die Mannschaft in der Bayernliga agiert und meistens erst nach der Halbzeit zu ihrem Spiel gefunden. "Wir haben nicht an uns geglaubt", sagt Winkler, der in Erlangen eine Ausbildung zum Industriekaufmann absolviert.

Hagen Rothe (r.) erzielte gegen den Spitzenreiter 16 Punkte. © Marie Möhrlein



Bereits mit fünf Jahren hat er mit dem Basketballspielen begonnen, dann die verschiedenen Jugendteams in Eggolsheim durchlaufen. "Mein Ziel war, irgendwann in der Ersten zu spielen." Dass es so schnell geklappt hat, verwundert auch Winkler ein bisschen: "Das kam überraschend." Letztes Jahr hat er erstmals bei den Männern mittrainiert, und jetzt gehört er schon zum Stamm des Bayernligateams. "Die Aufnahme in der Mannschaft war total super. Ich bin direkt integriert worden."

"Der Coach steht hinter mir"

Niklas Möhrlein (l.) im Zweikampf um den Ball. © Marie Möhrlein



Am Anfang sei er noch zurückhaltend gewesen, doch mittlerweile sei das kein Problem mehr. "Der Coach steht hinter mir." Das Vertrauen in ihn fördert die Entwicklung von Winkler, der selbstkritisch anmerkt, dass er noch Schwächen habe: Der Zug zum Korb etwa, die Würfe von Außen seien noch "ausbaufähig". "Auch die Freiwurfquote könnte noch besser sein." Doch wer seine Schwächen kennt, ist auch in der Lage, sie zu verbessern. Winklers Stärken sind seine Sprungkraft und seine Reboundarbeit. "Und ich habe einen schnellen Antritt trotz meiner Größe."

"Die DJK Eggolsheim ist mein Heimatverein. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ich bleibe auch, wenn wir absteigen sollten." Bleiben auch die anderen Talente wie Niklas Möhrlein oder Hagen Rothe, der gegen Veitshöchheim mit 16 Punkten bester Werfer seines Teams war, dann könnte aus dem Abstiegskandidaten eine Mannschaft werden, die ihre Ziele höher setzt. "Ich sehe großes Potenzial, wenn wir zusammenbleiben können", sagt Nico Winkler.

HANS-JOCHEN SCHAUER