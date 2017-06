Eggolsheim: Film ab für Kari Hennigs neuen Streifen

EGGOLSHEIM - Wie war das an meinem letzten Arbeitstag nach 45 Berufsjahren im Dezember 2008? Auf jeden Fall ganz anders als bei Heinrich Rotschild im Kurzfilm von Kari Hennig "Der neue Fahrplan" — aber dazu später. "Es kann sich so schnell alles ändern, und dann stehst Du da", gibt der Angestellte von "Farben Brauner" einem jungen Burschen mit, der bei ihm um eine Ausbildungsstelle anfragt. Er beschreibt die eigene Situation, denn für das Leben nach dem Arbeitsleben hat Heinrich Rotschild keinen Plan.

Der Kurzfilm „Der neue Fahrplan“ beschreibt, wie schwer der Abschied aus dem aktiven Arbeitsleben fallen kann. Landrat Hermann Ulm (re.) war begeistert von der Teamleistung. © Foto: Och



Bei der Uraufführung des 14-Minuten-Streifens in der Eggolsheimer Eggerbachhalle war alles wie im "großen Kino", nur kleiner halt: Der "rote Teppich" für die Protagonisten fiel kürzer aus, aber für Popcorn und Sekt war gesorgt. Die Stadt Forchheim hat die "Schöne Bunte Filme"-Produktion unterstützt, einen Vertreter des Teams konnte Moderator Peter Halm nicht ausmachen, aber ein Grußwort vorlesen, das dem Werk eine Botschaft für Forchheims Kultur zumisst.

Unter den Geldgebern war der Landkreis; Landrat Hermann Ulm schaute vorbei und bezeugte seine Hochachtung vor der Teamleistung und dem Ergebnis, das an kalten Novembertagen 2015 abgedreht wurde. Hauptdarsteller Rotschild ist im wahren Leben der Mundartschauspieler Hans-Peter Ernst Schmid aus dem schwäbischen Maulbronn. Ganz vorne unter den Unterstützern des Projekts standen die Vertreterinnen des "Schmetterling"-Busunternehmens aus Geschwand; Für Schauspielerin Xenia Hügel lenkte eine Mitarbeiterin den Bus um die Engstellen an der Forchheimer Kaiserpfalz.

Eine Herausforderung war das Filmen im engen Bus für Kameramann Philipp Jahn und Aufnahmeleiter Martin Arend. Das Lob der Filmmacher ging an die über 50 Komparsen, für welche eine Regieanweisung wie "bitte nicht in die Kamera gucken" schnell zur Routine wurde.

Geschickt überbrückte der Moderator die technischen Pannen, die bei Trailern aus "Tango Mortale" und "Die Grube" (frühere Arbeiten Kari Hennigs) auftraten, mit Interviews der Statisten. So wäre etwa Tanja Welker zu neuen Taten bereit. Nur gute Erfahrungen mit dem Filmteam schilderte der Geschäftsführer des Hallerndorfer Unternehmens "Farben Kreul", Florian Hawranek; die Zusage zu Sponsoring und Drehtagen in der Firma für eine "traurige Story" war Hawranek leicht gefallen, mitfühlen konnte er ohnehin: "Wenn bei uns jemand in Rente geht, schluck’ ich schon mal".

MARQUARD OCH