Eggolsheim: Fußgängerunterführung soll schon im Winter öffnen

Die Tage der Behelfsaufzüge am Eggolsheimer Bahnhof sind gezählt - vor 44 Minuten

EGGOLSHEIM - In der aktuellen Bauausschusssitzung machte Bürgermeister Claus Schwarzmann (Bürgerbund) bekannt, dass die Deutsche Bahn (DB) die Fußgängerunterführung am Bahnhof schon im Winter öffnen will. Das liegt auch im Interesse der Gemeinde, denn die Behelfsaufzüge kosten täglich Geld.

In wenigen Monaten soll die Unterführung fertig sein. © Foto: Marquard Och



Für die Beleuchtung der Unterführung sind vier, für die Wendeschleifen fünf Leuchten erforderlich; den Auftrag erhielt bei "voraussichtlichen" Kosten über 25 000 Euro das Bayernwerk Netz Bamberg.

Diese Leistungen sind Bestandteil der sogenannten Kreuzungsvereinbarung, werden also der Bahn in Rechnung gestellt – "bis 3000 Euro können an der Gemeinde hängen bleiben", schätzte Bürgermeister Schwarzmann.

Im Zusammenhang mit den DB-Baumaßnahmen ist es notwendig, in der Bahnhofssiedlung-Frankenstraße drei neue Straßenleuchten zu installieren. Den Auftrag für LED-Leuchten erhielt das Bayernwerk-Netz Bamberg zum Angebot über 8100 Euro – die Kosten sind auf die Anlieger umzulegen.

MARQUARD OCH