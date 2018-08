Eggolsheim: Lego Roboter lernen laufen

Freie Plätze im Eltern-Kind-Kurs Lego Mindstorms Robotic - vor 47 Minuten

EGGOLSHEIM - Alle begeisterten Lego- und Programmierfans aufgepasst: Am Samstag, 22.September, findet von 9 bis 15.30 Uhr ein Mindstorms Robotic Kurs für Eltern und Kinder statt. Veranstaltungsort ist der Jugendraum im Faulenzer (Hauptstr. 26) in Eggolsheim. Es gibt noch freie Plätze.





Im Kurs des Kreisjugendrings sind alle Lego- und Programmierfans richtig. Foto: dpa



Der Lego Mindstorms Kurs lädt dazu ein, verschiedene fahrbare Roboter aus Lego-Steinen zusammen zu bauen und mit Hilfe von programmierbaren Funktionen bestimmte Aufgaben zu lösen, etwa im Kreis fahren, einer bestimmten Farbe folgen oder Hindernissen in seiner Umgebung auszuweichen. In kleinen Teams und unter fachkundiger Anleitung lernen die Kinder, den selbst gebauten Roboter zu steuern und ihn Funktionen ausführen zu lassen.

Das Besondere am Eltern-Kind Kurs ist, dass die Kinder sowohl gemeinsam mit ihren Eltern fleißig bauen und programmieren können, aber auch mit den anderen Kindern im Wettbewerb gegen die Erwachsenen antreten.

Um am Kurs teilnehmen zu können, sind keine Vorkenntnisse nötig - die Begeisterung am Bauen mit Legobausteinen und ein gewisser Forscherdrang reichen vollkommen aus.

Teilnehmen können alle interessierten Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis 15 Jahren und ihre Eltern. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro pro Person inklusive Verpflegung und Materialien.

Um schriftliche Anmeldung bis spätestens 13.September an den Kreisjugendring Forchheim (Am Streckerplatz 3) wird gebeten. Online-Anmeldungen unter www.kjr-forchheim.de. Nähere Informationen unter Telefon (09191)7388-0.