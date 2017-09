Eggolsheim: Lidl in der Büg wächst

EGGOLSHEIM - Der Bauausschuss hat der Erweiterung des Lidl-Zentrallagers in der Büg-Süd um 6000 Quadratmeter zugestimmt, ebenso wurde der Einbau des "Café-Bistros Lindner" in der ehemaligen Lindner-Lampenfabrik einstimmig begrüßt. Dort hat die Forchheimer "Naturstrom AG" ihren Sitz und auch die Schüler der Senivita-Privatschule drücken dort die Schulbank.

Bald startet der Umbau: Im neuen Café-Bistro Lindner soll Kaffee und Cappuccino serviert werden. © Foto: Marquard Och



Mit der Zustimmung zum Bauantrag der Immobilien "Sauer & Harrer Immobilien" Strullendorf für die Umwidmung des einstigen "Prüffeldgebäudes" der Lampenfabrik zu einem Gastronomiegebäude mit Wintergarten kommt der Bauausschuss dem Wunsch der Naturstrom-Angestellten und der Senivita-Schulfamilie entgegen.

Die aus Egloffstein stammende Bäckerei Wirth wird das Bistro bewirtschaften. Nach der Mietzeit werde das Nebengebäude in das Eigentum der inzwischen der gemeindlichen Gewerbe- und Wohnbau Gesellschaft überantworteten (GWE) zurückgehen, erklärte Bürgermeister Claus Schwarzmann dem Bürgerbundkollegen Stefan Pfister.

Einstimmig positiv sahen die Bauräte auch den Antrag der Lidl GmbH Neckarsulm zur Erweiterung des Logistikzentrums im Gewerbegebiet "Büg-Süd". Auf einem von der Gemeinde zugekauften 6000 Quadratmetern großen Grundstück soll an der östlichen Gebäudewand eine 14 mal 46 Meter Lagerhalle angebaut werden. Die Wertstofflagerfläche wird deshalb in Richtung Nordost erweitert. An der Westseite werden die bisherige Lkw-Wartefläche und das Versickerbecken mit einer 41 mal 123 Meter großen Lagerhalle überbaut; Bisher hatte der Discounter knapp 100 Filialen in Nordbayern von Eggolsheim aus beliefert, mit der Erweiterung werden es künftig 120 sein.

Auf einem von der Gemeinde gepachteten Grundstück in Nähe der A 73 beabsichtigt die Vodafone GmbH die Errichtung eines 35 Meter hohen Mobilfunkmastes. Die Systemtechnik wird in einem Container am Fuß des Mastes untergebracht. Das planungsrechtliche Einvernehmen erfolgte einhellig.

Jahrelang wurde die Sanierung des sogenannten "Imelda"-Hauses am Gemeindezentrum auch im Rahmen der Städtebauförderung (ISEK) diskutiert. Jetzt fiel der Vorschlag an den Gesamtrat zum Abbruch einstimmig, mit der Begründung: Eine wirtschaftliche Sanierung und Nutzung des Anwesens ist nicht möglich. Die insgesamt 65 000 Euro Abbruchkosten werden von ISEK zu 60 Prozent bezuschusst. Den Zuschlag zur Erstellung eines Leistungsverzeichnisses und die Betreuung des Abbruchs erhielt zum Preis von knapp 4000 Euro das Bamberger Büro PFB.

