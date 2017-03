Eggolsheim schlägt CVJM Erlangen im Kellerderby

EGGOLSHEIM - In der viertletzten Partie der Saison und sicherte sich die DJK Eggolsheim den dritten Sieg in Serie. Im Kampf um den Verbleib in der Basketball-Bayernliga setzten sich die Hausherren im direkten Duell mit dem Konkurrenten CVJM Erlangen deutlich durch.

Kämpferischer oder banger Blick in die Zukunft? DJK-Trainer Maximilian Haider. © Foto: Rödel



Ein paar Mal, da wankelten sie schon die Schützlinge von Coach Maximilian Haider, ließen die unerfahreneren Gäste auf acht Zähler herankommen und leisteten sich besonders in der Offensive unnötige Fouls. Allein die schwache Freiwurfausbeute stand einer Erlanger Aufholjagd im Weg. So wurde die Eggolsheimer Nervenstärke nicht aufs äußerste getestet. Die 10:5-Führung (7.) konnte über das 23:13 bis zum 37:29-Pausenstand gehalten werden.

Nach dem 41:31 spurtete die DJK kurz auf 49:36 davon, ehe der CVJM mit dem 51:41 (30.) vor den finalen zehn Minuten wieder auf Tuchfühlung kam. Eggolsheim freute sich nun über zahlreiche Gastgeschenke und verwertete immerhin konsequent. Ab dem 60:47 lag die Vorentscheidung auf dem Serviertablett, der Gegner brach ein. Endstand: 74:51.

