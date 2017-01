Eggolsheim: Senivita wechselt den Schul-Standort

EBERMANNSTADT/EGGOLSHEIM - Die Tage der „Senivita“-Fachoberschule und -Berufsfachschule in Ebermannstadt sind gezählt: Mitte Juli zieht die private Lehreinrichtung wie berichtet in das ehemalige Lindner-Gebäude in Eggolsheim um. Ausschlaggebend waren nicht zuletzt Standortvorteile, wie Schulleiter Bernhard Haberl gestern im Gespräch mit den NN betonte.

Das neue Domizil: Im Sommer ziehen „Senivita"-Fachoberschule und Berufsfachschule für Altenpflege von Ebermannstadt nach Eggolsheim ins frühere Lindner-Gebäude an der Bahnhofstraße um.



Das neue Domizil: Im Sommer ziehen „Senivita“-Fachoberschule und Berufsfachschule für Altenpflege von Ebermannstadt nach Eggolsheim ins frühere Lindner-Gebäude an der Bahnhofstraße um. Foto: Foto: Hans von Draminski



Zum 1. Juli dieses Jahres soll „Senivita“ nach Eggolsheim umziehen, der Mietvertrag für die Räume im schon vor längerer Zeit als Ausweichquartier für die Forchheimer Realschule „umgewidmeten“ Fabrikgebäude der Firma Lindner wurde auf 20 Jahre abgeschlossen. Allerdings seien es definitiv nicht die Mietkosten gewesen, aufgrund derer „Senivita“ Ebermannstadt den Rücken kehrt. Die Kirche sei der Schule in dieser Hinsicht stets entgegen gekommen, unterstreicht Bernhard Haberl.

Als problematisch habe sich eher die dezentrale Anlage der Schule in Ebermannstadt erwiesen, wo „Senivita“ derzeit noch auf mehrere Gebäude verteilt ist. „Wir arbeiten hier unter sehr beengten Verhältnissen“, sagt Haberl. Durch die Aufteilung auf drei Gebäude würden sich die Schüler in Ebermannstadt manchmal „kaum sehen“, was der Schulatmosphäre nicht unbedingt zuträglich sei.

Derzeit besuchen 85 Schüler die „Senivita“-Fachoberschule (FOS), nur rund 20 die Berufsfachschule (BFS) für Altenpflege. Dies wird sich aber laut Bernhard Haberls Prognose spätestens im Jahr 2018 wieder ändern, der Schulleiter rechnet dann mit mindestens 60 Schülern an der BFS.

Bessere Verkehrsanbindung

Nun also der „Senivita“-Neustart in Eggolsheim, der auch durch eine im Vergleich zur jetzigen Situation in Ebermannstadt deutlich bessere Verkehrsanbindung erleichtert werden soll: Das Lindner-Gebäude, das derzeit mit Hochdruck umgebaut und saniert wird, um die Anforderungen von „Senivita“-FOS und -BFS zu erfüllen, liegt direkt neben dem S-Bahn-Haltepunkt Eggolsheim. So wird die Schule auch für Pendelschüler aus Erlangen oder Bamberg interessant, die bisher — der leichteren Erreichbarkeit mit den „Öffentlichen“ halber — berufliche Lehreinrichtungen in Nürnberg besucht haben.

Bei genügend Zuspruch will „Senivita“ sogar einen eigenen Pendelbus von Höchstadt nach Eggolsheim einrichten, die ersten Interessenten hätten sich bereits in der Schule gemeldet, erklärt Haberl, der davon schwärmt, dass im Lindner-Gebäude „deutlich mehr Platz“ als in Ebermannstadt zur Verfügung stehe: Für die FOS hat „Senivita“ künftig 1600 Quadratmeter, für die BFS 800 Quadratmeter. Zudem sei künftig die gesamte Schule auf einer Etage untergebracht, was Wege verkürze.

Kosten soll der Umzug von Ebermannstadt nach Eggolsheim um die 100000 Euro. Man will von der bisherigen Einrichtung mitnehmen, was brauchbar ist, und auf diese Weise Kosten sparen. Die Umbauarbeiten am Lindner-Gebäude sollen bis April abgeschlossen sein. Mitte Juli, wenn die 12. Klassen aus dem Haus sind, beginnt die heiße Phase des Umzugs, der bis Mitte August dauern dürfte.

Mehrere Infoveranstaltungen

Im Vorgriff auf den Umzug nach Eggolsheim laufen bei „Senivita“ in den nächsten Tagen verschiedene Informationsveranstaltungen: An diesem Donnerstag, 26. Januar, ab 19.30 Uhr gibt es bei „Senivita“ in Ebermannstadt (Kirchenplatz 1) einen Informationsabend, in dem die drei Ausbildungs-Richtungen Sozialwesen, Gestaltung und Agrarwirtschaft mit Bio- und Umwelttechnologie vorgestellt werden. Einen weiteren Infoabend gibt es am 22. Februar, ab 19 Uhr. Auch in Höchstadt soll es einen „Senivita“-Informationsabend geben, dieser wurde für Dienstag, 14. Februar, angesetzt.

Darüber hinaus steht am Samstag, 18. Februar, 10 bis 14 Uhr, ein „Tag der offenen Tür“ am alten „Senivita“-Standort in Ebermannstadt auf der Agenda . Die Anmeldung für das Schuljahr 2017/18 geht wie bei anderen Fachoberschulen vom 6. bis zum 17. März über die Bühne: www.senivita-schulen.de

