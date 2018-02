Eggolsheim würdigt seine ehrenamtlichen Bürger

EGGOLSHEIM - Mit einem festlichen Empfang in der Eggerbachhalle zeichnete die Gemeinde Ehrenamtliche aus, die in Schule, Beruf, Forschung und Sport erfolgreich waren. Die DJK-Sportakrobatinnen bereiteten den mit Urkunden, silbernen und goldenen Verdienstmedaillen oder Präsenten Ausgezeichneten eine (wiederholte) Gala ihrer Bewegungskünste.

Aller Ehren wert: Die DJK-Sportakrobatinnen zeigten in der Eggerbachhalle wieder einmal ihr beeindruckendes Können. © Marquard Och



In seiner Laudatio für herausragende Leistungen streifte Bürgermeister Claus Schwarzmann (Bürgerbund) die derzeitigen gesellschaftlichen Konflikte und verurteilte Hetze, Verleumdung und Shitstorms in den sozialen Medien. Diese Sprache sei dem Land der Dichter und Denker nicht würdig, so Schwarzmann. „Beteiligen wir uns nicht daran, sondern pflegen in unserer kleinen Welt das gesellschaftliche Miteinander. Toleranz, Rechtsstaatlichkeit und innerer Frieden sind Grundsätze, die wir bewahren müssen“.

Den Führungskräften der 70 Vereine und Organisationen, die in der Gemeinde am Zusammenhalt mittragen, widmete Schwarzmann das Zitat: „Der Mensch wird zu dem, was er ist, durch die Sache, die er zu der Seinen macht“.

Der örtliche Landtagsabgeordnete Michael Hofmann (CSU) verband seine Gedanken zur „Förderung des Ehrenamts“ mit den Begriffen Heimat, Familie und Teamgeist. „Weltweit 65 Millionen Menschen auf der Flucht – das darf uns nicht kalt lassen. Denn sie verlieren Bindungen zu den Familien und sie verlieren mit der Heimat mehr als ein Stück Land.“ Ehrenamtliche gäben hier den Menschen Heimat, indem sie Freizeit opferten und Teamgeist verbreiteten. „Mit ihrem Engagement tragen sie in den Vereinen dazu bei, dass junge Menschen sich auf eine Sache konzentrieren könnten“, lobte Hofmann.

Mit der (angehobenen) Vereinspauschale könne die Politik nur begrenzt helfen, Geld könne die Werte nicht auffangen, die Ehrenamtliche vermittelten. „Für ihre Tätigkeiten wünsche ich Glück und immer eine Hand mehr als Sie haben“, machte Hofmann Mut. Als weitere Gäste begrüßte der Gemeindechef Pfarrer Daniel Schuster, Markträte sowie seine Stellvertreter Georg Eismann (CSU) und Günter Honeck (BBG). Dank ging für perfekte Organisation des Abends an Miriam Weiler und Monika Neudecker, für die Technik an Thomas Ritthaler.

Nicht unerwähnt ließ Schwarzmann: Basis für Leben in den Ortschaften – oft ohne Wirtshäuser — seien die großzügigen Investitionen der Gemeinde in Gemeinschaftsgebäude, Feuerwehrhäuser, Jugendtreffs und Sportanlagen.

Sie pflegen das gesellschaftliche Miteinander: Für ihr teils jahrezehntelanges Engagement in der Gemeinde wurden die Ehrenamtlichen ausgezeichnet. © Marquard Och



Kurz vorher noch mit beeindruckender Stimme am Piano zeichneten die Gemeindeoberhäupter Elisabeth Roppelt für 30 Jahre Orgelspiel in St. Martin mit der Silbermedaille aus. Ebenso Reinhard Stang, der den Kirchenchor seit 25 Jahren leitet und auch in Buttenheim als Chorleiter hoch geschätzt ist. Silber gab es auch für Alexandra Dormann, die seit über 25 Jahren die Marktbücherei St. Martin ehrenamtlich leitet. Für die Drügendorfer Eintracht-Schützen war Kunigunde Gebhardt ab 1993 Kassenprüferin, später Schriftführerin, aktuell ist sie Vorstandsbeisitzerin. Silber verdienten sich mit ihr Georg Pfister als Gewässerwart des Fischereivereins von 1993 bis 2003 und bis jetzt Schriftführer, desgleichen Werner Pfeufer, der Vizevorsitzende der Eggolsheimer Fischer seit einem Vierteljahrhundert.

Die Goldmedaille für 40 Jahre im Dienst der Feuerwehr Unterstürmig erntete Josef Arneth; zuerst Vizekommandant und Vizevorsitzender, von 1995 bis 2010 Kommandant und bis heute Erster Wehrvorsitzender ist er inzwischen Ehrenkommandant. Antonia und Edwin Kraus haben als Mesner der Filialkirche Tiefenstürmig in 40 Jahren entscheidend zum Unterhalt der einstigen Wallfahrtskirche beigetragen. Mit gleichem Einsatz pflegen, dekorieren und renovieren Anita und Paul Endres seit 1978 die Dorfkapelle in Bammersdorf; „Vergelt’s Gott“ sagte Bürgermeister Schwarzmann den Ehepaaren bei der Goldauszeichnung.

Gold empfing Werner Starklauf, Gründungsmitglied der DJK Tennisabteilung, federführend in verschiedenen Positionen und als Hüttenwirt das Gesicht der Abteilung. Die gleichen 40 Jahre hat der DJK-Fußballschiedsrichter Georg Grasser hinter sich. Bis heute steht der „Schorsch“ bei Turnieren zur Verfügung.

Nachreichen wird der Bürgermeister Goldmedaillen an: Wilhelm Lauer, der vier Jahrzehnte Vorsitzender des Imkervereins und vier Jahre Kreisvorsitzender war sowie an Gerhard Schneider, 45 Jahre lang als Schriftführer und Kassier der Bienenzüchter tätig.

Für außergewöhnliche Leistungen mit kleinen Geschenken bedacht wurden: Martin Arneth, Kommandant der Feuerwehr Eggolsheim – seit 30 Jahren und Kreisbrandmeister seit 28 Jahren für die elf Wehren der Gemeinde verantwortlich. Außerdem: Norbert Rein, der bei den Helfern vor Ort annähernd 12.700 Stunden Dienst leistete sowie Elfriede Schirner und Franziska Freiwald, die das BRK mit über 100 Blutspenden unterstützten.

Zum Ehrungsabschnitt Schule, Beruf und Forschung durften junge Damen vortreten: Theresa Knoll aus Tiefenstürmig mit dem besten Abschluss der Mittleren Reife in der Realschule Ebermannstadt 2017, Lynn Richter, die in der Ausbildung zur Kauffrau den Notenschnitt 1,4 erreichte, Maria Romano, die Jahrgangsbeste Pflegefachhelferin sowie Katharina und Patrizia Schlund und Lena Jung, die bei „Jugend forscht“ als „Weltall-Team“ Preise abgeräumt haben.

Spitzenleistungen boten die DJK- Sportakrobatinnen von Geli Leuschner und Maja Eismann dem Publikum vor den Sportler-Ehrungen. Die Keglerinnen des SKC 67 Eggolsheim haben den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft. „Ich halte es für sensationell, was im Verein geleistet wird“, meinte der Bürgermeister – und sprach die Aussichten auf eine neue Kegelbahn an. Zu Ehren kamen zudem die Erfolge der Karatekas des SC Neuses, darunter Hans Rosemann, den in seiner Altersklasse Dritten der Deutschen Meisterschaft.

Überregionale Erfolge

Im Bogenschießen von Frankonia Neuses ragten die Damen mit dem Bayerischen Meistertitel heraus und ihrem Aufstieg in die Oberliga. Im Tischtennis ist die Herrenmannschaft in der Bayernliga angekommen und nimmt eine gute Platzierung ein. Drei E-Fußballteams und die C-Jugend der DJK errangen Meistertitel. Im Basketball wurde die U14 Meister, Jungstar Jan-Friedrich Eismann wurde mit dem U16-Team des TTL Bamberg Deutscher Pokalsieger.

Vom Schützenverein Hubertus Drosendorf gelang dem Luftpistolenteam der Aufstieg in die Gauliga, Christian Wolf erzielte mit dem Luftgewehr die meisten Ringe. Komplimente durfte schließlich auch die Eggolsheimer Feuerwehrjugend für den 4. Platz bei der Landkreisolympiade entgegennehmen.

