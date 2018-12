Eggolsheimer Basketball-Gala gegen Tabellenführer

Bayernliga-Sorgenkind trumpft vor heimischer Kulisse auf - 09.12.2018 21:27 Uhr

EGGOLSHEIM - In der Bayernliga setzte es für die Basketballer der DJK Eggolsheim zum Saisonstart sechs Niederlagen in Serie. Nun hat die Mannschaft erstmals zweimal hintereinander gewonnen und dabei den bisherigen Tabellenführer ATS Kulmbach gestürzt.

Kulmbach konnte die Kreise von Eggolsheims Stratege Niklas Möhrlein kaum einengen. © Roland Huber



Kulmbach konnte die Kreise von Eggolsheims Stratege Niklas Möhrlein kaum einengen. Foto: Roland Huber



Eggolsheim reagierte auf den anfänglichen 2:7-Rückstand in der Verteidigung wie ein trotziges Kind, zeigte Biss in den Zweikämpfen und wurde dabei vom emotionalen Publikum kräftig unterstützt. Dass die Schiedsrichter eine recht kleinliche Linie vertreten, spornte die DJK nur noch ein bisschen mehr an. Im Angriff allerdings ließen sich Loskarns Mannen nicht von der allgemeinen Hektik anstecken, kombinierten gefällig oder bewiesen ein ruhiges Händchen aus der Distanz.

Beim 8:7 (5.) übernahm die Heimmannschaft erstmals die Führung und nutzte einige Konzentrationsfehler der genervten Kulmbacher, um sich über den ersten Viertelwechsel (17:14) weiter abzusetzen. Erst kurz vor der Halbzeitpause (36:31) schrumpfte das zwischenzeitlich auf zehn Punkte gewachsene Polster.

Artistik beim Sturzflug

Während sich die DJK-Spieler in der Vergangenheit desöfteren nach hoffnungsvollen Darbietungen im späteren Spielverlauf um den Lohn brachten, gönnte sich das Kollektiv diesmal keine minutenlange Auszeit, verlor durch Auswechslungen keine Qualität.

Je wütender die unterfränkischen Gäste agierten, je provokanter die Gesten, desto geschmeidiger inszenierte die DJK ihre Nadelstiche und wirkte dabei wie eine Spitzenmannschaft. Als aus dem 45:35 (24.) tatsächlich ein 60:40 geworden war, fiel sogar kurzfristig die elektronische Ergebnisanzeige aus.

Kontrollierte Anarchie

Es brach anschließend für mehrere Situationen Anarchie im Eggolsheimer Spiel aus. Kulmbach konnte binnen 60 Sekunden von 66:53 auf 66:59 verkürzen. Doch Rodelio Arcilla behielt mit einem Dreier kühlen Kopf und bildete einen perfekten Kontrast zu den erhitzten Gemütern auf den Rängen. Die DJK-Spieler hatten ihre Nerven bis zum Schluss vor allem auch an der Freiwurflinie im Griff, befreiten sich vorentscheidend zum 71:61.

Das 77:70 zur Sirene kommentierte Trainer Loskarn nach der Ektase gelöst: "Das dürfte wohl das beste Spiel der Saison gewesen sein. Die Erfahrung aus knapp verlorenen Spielen hat uns geholfen."

Kevin Gudd Nordbayerische Nachrichten Forchheim und Ebermannstadt E-Mail