Eggolsheimer Basketballer bleiben in der Bayernliga

Großer Jubel bei der DJK Eggolsheim: Der Verzicht anderer rettet die Urgesteine - vor 1 Stunde

EGGOLSHEIM - Nach bangen Wochen wendet sich das Blatt für die DJK-Korbjäger unverhofft doch noch einmal: Eggolsheim kann auch in der ab Herbst startenden Saison Bayernliga-Basketball anbieten.

Fliegende Eggolsheimer Basketballer gibt es auch in der nächsten Saison in der Bayernliga zu sehen. © Ralf Rödel



Spätabends kurz vor 22 Uhr am vergangenen Freitag holte ein Verbandsvertreter Felix Hümmer aus Wochenendmodus, doch das Telefongespräch war es für den Abteilungsleiter wert: "Die Details bekommen wir noch schriftlich und die Zusammenhänge sind kompliziert", sagt Hümmer, für den allein die "frohe Botschaft" zählt. Da in den Regionalligen Klubs auf ihren Startplatz verzichteten und ein unterfränkischer Bezirksoberligist wohl den Gang in die Bayernliga nicht antreten will, verschob sich die Besetzung der Spielklassen zugunsten der Eggolsheimer.

"Freude ist riesengroß"

"Diese kleine Chance konnten wir uns aus den Erfahrungen der letzten Jahre ausrechnen, hatten uns aber mittlerweile mit dem Abstieg abgefunden. Die Freude ist deshalb riesengroß", erklärt Hümmer. Mit fünf Siegen aus den abschließenden sechs Partien hatte das Team des ausgeschiedenen Trainers Maximilian Haider eine famose Aufholjagd hingelegt, die Enttäuschung wog nach dem unbelohnten Kraftakt bis in den April schwer.

Der Verbleib auf überregionaler Ebene hat für das Urgestein vom Eggerbach Konsequenzen. "Die Spielklasse hilft uns als Argument gegenüber Zuschauern, Spielern und potenziellen Trainern", weiß Hümmer. Die Verantwortlichen wollen demnächst die Gespräche mit diversen Kandidaten für den vakanten Übungsleiterposten konkretisieren. Die Bayernliga-Perspektive dürfte zudem Talente aus der Jugend und der zweiten Mannschaft anspornen. "Wir werden unserem Weg treu bleiben und Eigengewächse einbauen. Gleichzeitig müssen wir den Spagat leisten, ein paar gestandene Akteure dazuzuholen", so Hümmer.

Stützen fallen weg

Denn mit dem für wenige Spiele reaktivierten Veteranen Oliver Staupendahl und Kapitän Lukas Pätzold, dessen Lebensmittelpunkt sich gen Frankfurt verschoben hat, sowie dem verreisten Youngster Julian Roppelt fallen wichtige Stützen weg. Während sich immerhin Co-Abteilungsleiter und Center Alexander Roppelt zurückgemeldet hat, ist die Zukunft des in der Vorsaison schmerzlich vermissten Aufbauspielers Johannes Wehner unklar. Die zentrale Voraussetzung, nicht erneut im Tabellenkeller zu versinken, sieht Felix Hümmer jedoch in der Trainingsbeteiligung: "Uns hat aufgrund des ständigen Kommens und Gehens die Konstanz gefehlt." Spätabends im Dienste der DJK verfügbar zu sein, dieser Einsatz zahlte sich ja nun für Hümmer aus.

KEVIN GUDD