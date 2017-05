Eggolsheimer DJK-Wallfahrer helfen Hungernden

EGGOLSHEIM - Die 33. DJK-Sportlerwallfahrt Eggolsheim war in diesem Jahr auch eine „Wahlfahrt“, denn sie stand unter dem Motto „Du hast die Wahl“. Etwa 350 Teilnehmer aus der ganzen Region kamen.

Etwa 350 DJKler nahmen an der Sportlerwallfahrt Eggolsheim teil. © Foto: Mathias Erlwein



DJK-Diözesanpräses Pfarrer Helmut Hetzel erläuterte in seiner Predigt, dass es nicht immer einfach sei, den richtigen Weg zu wählen. „Aber Wählen ist wichtig“, verdeutlichte der Geistliche den rund 350 Teilnehmern aus den DJK-Vereinen in der Erzdiözese. Sie waren mit ihren Fahnen und Bannern auch aus den Landkreisen Hof, Kulmbach, Coburg, Erlangen-Höchstadt, Bamberg, Nürnberg und Fürth gekommen.

Hetzel hielt den feierlichen Gottesdienst nach der gut drei Kilometer langen Wegstrecke vom Hallerndorfer Sportheim hinauf zum Kreuzberg direkt vor der alten Wallfahrtskirche „Heilig Kreuz“ gemeinsam mit Pfarrer Matthias Steffel und Ehrenpräses Hans Wich.

Die Messe begleitete die Kirchenband „Spirit of Life“ aus der Pfarrei St. Josef in Niederndorf. Bevor der Tross unter den Klängen der Aischtaler Musikanten und Vorbeter Alfons Nützel loszog, wählten die Teilnehmer aus drei Möglichkeiten, welchen Zweck die Kollekte zugeführt wird. Das Ergebnis der Wahl verkündete DJK-Diözesanverbandsvorsitzende Matthias Distler: Sie wird für ein Projekt der „Aktion Deutschland Hilft“, die gegen den Hunger in Afrika kämpft, genutzt.