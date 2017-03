Eggolsheimer Korbjäger dürfen weiter hoffen

EGGOLSHEIM - Die Korbjäger der DJK Eggolsheim sind wieder im Rennen um den Verbleib in der Basketball-Bayernliga. 50 mitgereiste Fans feierten im Kellerduell ein 57:51 beim TSV Grombühl.

Eggolsheim klatschte nach dem Erfolg über Don Bosco Bamberg ab und gab die Rote Laterne des Tabellenletzten ab. Nun entschied die DJK auch das Kellerduell beim Schlusslicht Grombühl für sich. Foto: Rödel



Verbal hatten die Gäste das zweite Schlüsselspiel in Folge zu einem Heimspiel gemacht. Weil sich der stimmungsgeladene Block zur einen oder anderen Bierdusche hinreißen ließ, beteiligten sich die Eggolsheimer auch am Aufräumen. Gemeinsam blieb beim Plausch im Nachgang Zeit, das Geschehen in der Würzburger Vorstadt noch einmal Revue passieren zu lassen.

So hoch wie angesichts der prächtigen Kulisse, der Tabellen-Dramatik und des Spielverlaufs im abschließenden Viertel zu vermuten gewesen wäre, schnellte der Puls des Eggolsheimer Trainers indes nicht nach oben. "Es war im Prinzip ein Start-Ziel-Sieg, an dem ich nie gezweifelt habe. Man muss aber auch sagen, dass der Gegner schlagbar war", erklärt Maximilian Haider. Angepasst habe man sich an die Gastgeber und offensiv einen unglücklichen Tag erwischt, so sei unnötig Spannung entstanden. Null erfolgreiche Distanzwürfe und eine ungenügende Freiwurf-Quote von 50 Prozent standen für die DJK zu Buche, die einmal mehr mit dem weichen Brett in der Halle fremdelten.

Seine Schützlinge, sagt Haider, seien selbst mit ihrer Leistung unzufrieden gewesen. "Sie sollen sich nicht zu sehr in Selbstkritik üben. Momentan zählen nur Siege, egal wie sie zustande kommen. Deshalb gibt es auch nichts zu feiern. Gegen den CVJM Erlangen muss es weiter gehen", verrät der Coach, was direkt nach der finalen Sirene im Teamkreis besprochen wurde.

Zuvor hatte sich eine vermeintlich vorentschiedene Partie noch einmal hochgeschaukelt. Im dritten Abschnitt war die DJK, obwohl die Aktionen mit Fehlern gespickt waren, auf 48:33 davongezogen. 240 Sekunden vor dem Ende betrug der Vorsprung beim 53:40 noch komfortable 13 Zähler. Dann beging Eggolsheim gegen sich aufbäumende Grombühler zu viele Fouls und sah den Abstand an der Freiwurflinie auf 55:49 schrumpfen. Selbst konnten die Gäste nur zwei von acht Möglichkeiten in den abschließenden zwei Minuten nutzen. Mit dem 57:51 waren endlich die letzten Zweifel beseitigt.

Eggolsheim: Staupendahl (17), Pätzold (11), Rahm (10), Geheeb (7), Julian Roppelt (4), Eismann (3), Amon (3), Schuler (2), Rothe, Arcilla, Sitzmann.

