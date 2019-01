Egloffstein: Eule verendet an Glasscheibe

Busbahnhof Egloffstein: Lichtscharten bekommen Aufkleber - vor 56 Minuten

EGLOFFSTEIN - "Wie ich das erste Mal eine seltene Eulenart in freier Wildbahn sah", hat Eva Vogel ihr Schreiben an die Nordbayerischen Nachrichten betitelt. Was die Leserin schmerzt: Der Flug des Tiers endete an einer Glasscheibe des neuen Egloffsteiner Busbahnhofs.

Damit künftig kein Tier mehr gegen die Glasscheiben prallt, soll es nun Vogelschutz-Aufkleber geben. © dpa



Damit künftig kein Tier mehr gegen die Glasscheiben prallt, soll es nun Vogelschutz-Aufkleber geben. Foto: dpa



Ende Dezember wurde der Busbahnhof in Egloffstein fertig gestellt, mit ihm startet im Landkreis quasi die Zukunft des Öffentlichen Personennahverkehrs mit Bussteigen, die barrierefreies Ein- und Aussteigen ermöglichen sollen. Der Rest der Fläche dient als Park-and-Ride-Platz und als Wanderparkplatz.

"So hat man in Egloffstein dem naturliebenden Wandersmann zwar einen hübsch geteerten (. . .) Parkplatz geschaffen, aber leider vergessen, dass es tatsächlich noch wilde Tiere außerhalb von Zoo und Wildpark gibt", schreibt Vogel. "So musste diese Schleiereule den Kontakt mit einer der großen Glasscheiben am Rande des besagten Parkplatzes mit dem Leben bezahlen", beklagt Vogel.

Dass an den neuen, sogenannten "Lichtscharten" im Mauerwerk rund um den neuen Busbahnhof Tiere ihr Leben lassen, "das haben wir noch nicht bemerkt", so Egloffsteins Bürgermeister Stefan Förtsch. Doch in den nächsten Tagen sei ohnehin geplant, Aufkleber mit einer dunklen Greifvogel-Silhouette auf die Scheiben zu kleben, damit die Tiere die Hindernisse auch erkennen.

BIRGIT HERRNLEBEN