Egloffstein: Fliege verursacht Verkehrsunfall

Insekt lenkte Fahrerin ab - VW prallte gegen Laterne - vor 59 Minuten

EGLOFFSTEIN - Kurz nach 17 Uhr ist es am Samstagabend in der Talstaße in Egloffstein wegen einer Fliege zu einem Unfall gekommen.

Laut Polizei wurde eine 32-jährige VW-Fahrerin durch das Insekt, das im Autoinneren herumflog, so abgelenkt, dass ihr Wagen in einer Rechtskurve von der Straße abkam. Der VW krachte gegen einen Laternenmast.

Alle Insassen des Pkw blieben unverletzt, allerdings entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.