Egloffstein: In diesem Hotel stimmt was nicht

Krimikomödie der Volksbühne bietet fröhlichen Gruselspaß - vor 2 Stunden

EGLOFFSTEIN - Die Volksbühne Egloffstein präsentiert mit "Ein Teppich voller Leichen" eine Kriminalkomödie von Johannes Kaplan. Premiere mit Sektempfang am Samstag, 6. Januar, um 19.30 Uhr in der Sporthalle, Badstraße 166.

Turbulent geht es zu bei "Ein Teppich voller Leichen". Foto: Nikolaus Thäter



Zum Inhalt des Stückes: Der Hotelier Thomas Vinzenz wird ohne das Wissen seiner Frau Rebekka seit Jahren erpresst. Allmählich geht ihm das Geld aus und auch die Gäste bleiben zunehmend fern. Thomas und Rebekka beschließen, das Hotel zu verkaufen und beauftragen damit die Immobilienhändlerin Veronika van Zuhaus. Diese bietet ihren Kunden das Hotel unter dem Motto "Verbringe ein Wochenende in deinem potentiellen Hotel" zum Kauf an. Das führt dazu, dass an einem Wochenende extrem unterschiedliche "Käufer" auftauchen, um das Angebot der Immobilienhändler zu nutzen. Die Situation gestaltet sich jedoch zunehmend schwieriger, weil zwei Leichen und eine Geistererscheinung zusätzlich für Verwirrung sorgen...

Unter den Mitwirkenden befinden sich drei Gemeinderäte: Silvia Bieger, Nikolaus Thäter und Horst Vogel.

Weitere Vorstellungstermine: 7. Januar, 16 Uhr, 12., 13. Januar, 19.30 Uhr und 14. Januar, 16 Uhr. Eintritt sieben bzw. vier Euro. Karten an der Tankstelle Vogel Egloffstein.

reil